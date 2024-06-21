Суд ЄС постановив, що дезінфектори не можна рекламувати, як "безпечні для шкіри"

Суд Європейського Союзу постановив, що реклама дезінфекційних засобів для рук, шкіри та поверхонь із твердженням про те, що вони є "безпечним для шкіри", не є добросовісною і порушує правила ЄС.

Джерело: рішення суду з яким ознайомилась "Європейська правда"

Деталі: Позов стосувався німецької мережа аптек dm, яка продає засіб BioLYTHE із етикеткою, що містить такі твердження: "екологічний універсальний дезінфекційний засіб широкого спектру дії" та "безпечний для шкіри – органічний – без спирту".

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Німецька асоціація захисту від недобросовісної конкуренції вважає, що ця реклама є недобросовісною, і подала позов, щоб зобов'язати dm утриматися від згаданого позначення та маркетингу продукту.

Суд у Німеччині звернувся до Суду Євросоюзу для роз’яснення регламенту щодо біоцидних продуктів, який забороняє рекламувати їх як "нетоксичні", "нешкідливі", "натуральні" тощо "або будь-якими іншими подібними словами".

Суд ЄС вирішив, що позначення "безпечний для шкіри" має "позитивну конотацію, яка уникає припущення про будь-який ризик", а отже, "вводить в оману, що обґрунтовує заборону його використання в рекламі біоцидного продукту, про який ідеться".

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