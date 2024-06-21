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Суд ЄС постановив, що дезінфектори не можна рекламувати, як "безпечні для шкіри"

Олег Павлюк, Олена ІвашківП'ятниця, 21 червня 2024, 02:37
Суд ЄС постановив, що дезінфектори не можна рекламувати, як безпечні для шкіри
фото: Itla.lv

Суд Європейського Союзу постановив, що реклама дезінфекційних засобів для рук, шкіри та поверхонь із твердженням про те, що вони є "безпечним для шкіри", не є добросовісною і порушує правила ЄС.

Джерело: рішення суду з яким ознайомилась "Європейська правда"

Деталі: Позов стосувався німецької мережа аптек dm, яка продає засіб BioLYTHE із етикеткою, що містить такі твердження: "екологічний універсальний дезінфекційний засіб широкого спектру дії" та "безпечний для шкіри – органічний – без спирту".

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Німецька асоціація захисту від недобросовісної конкуренції вважає, що ця реклама є недобросовісною, і подала позов, щоб зобов'язати dm утриматися від згаданого позначення та маркетингу продукту.

Суд у Німеччині звернувся до Суду Євросоюзу для роз’яснення регламенту щодо біоцидних продуктів, який забороняє рекламувати їх як "нетоксичні", "нешкідливі", "натуральні" тощо "або будь-якими іншими подібними словами".

Суд ЄС вирішив, що позначення "безпечний для шкіри" має "позитивну конотацію, яка уникає припущення про будь-який ризик", а отже, "вводить в оману, що обґрунтовує заборону його використання в рекламі біоцидного продукту, про який ідеться".

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Теми: медицина
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