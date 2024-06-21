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Суд ЕС постановил, что дезинфекторы нельзя рекламировать, как "безопасные для кожи"

Олег Павлюк, Алена ИвашкивПятница, 21 июня 2024, 02:37
Суд ЕС постановил, что дезинфекторы нельзя рекламировать, как безопасные для кожи
фото: Itla.lv

Суд Европейского Союза постановил, что реклама дезинфицирующих средств для рук, кожи и поверхностей с утверждением о том, что они являются "безопасным для кожи", не является добросовестной и нарушает правила ЕС.

Источник: решение суда с которым ознакомилась "Европейская правда"

Детали: Иск касался немецкой сети аптек dm, которая продает средство BioLYTHE с этикеткой, содержащей следующие утверждения: "экологическое универсальное дезинфицирующее средство широкого спектра действия" и "безопасное для кожи - органическое - без спирта".

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Немецкая ассоциация защиты от недобросовестной конкуренции считает, что эта реклама является недобросовестной, и подала иск, чтобы обязать dm воздержаться от упомянутого обозначения и маркетинга продукта.

Суд в Германии обратился в Суд Евросоюза для разъяснения регламента по биоцидным продуктам, который запрещает рекламировать их как "нетоксичные", "безвредные", "натуральные" и т.д. "или любыми другими подобными словами".

Суд ЕС решил, что обозначение "безопасный для кожи" имеет "положительную коннотацию, которая избегает предположения о каком-либо риске", а следовательно, "вводит в заблуждение, что обосновывает запрет его использования в рекламе биоцидного продукта, о котором идет речь".

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Темы: медицина
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