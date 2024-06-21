Сили ППО збили вночі 4 керовані авіаційні ракети

Вночі 21 червня сили ППО збили 4 керовані авіаційні ракети у Кіровоградській та Херсонській областях.

Джерело: командувач Повітряних Сил Микола Олещук

Деталі: Олещук зазначив, що в ніч на 21 червня 2024 року російські окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.

Реклама:

Пряма мова: "Усі ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях".