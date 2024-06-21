Сили ППО збили вночі 4 керовані авіаційні ракети
П'ятниця, 21 червня 2024, 06:54
Вночі 21 червня сили ППО збили 4 керовані авіаційні ракети у Кіровоградській та Херсонській областях.
Джерело: командувач Повітряних Сил Микола Олещук
Деталі: Олещук зазначив, що в ніч на 21 червня 2024 року російські окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.
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Пряма мова: "Усі ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях".