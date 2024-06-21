Силы ПВО сбили ночью 4 управляемые авиационные ракеты

Ночью 21 июня силы ПВО сбили 4 управляемые авиационные ракеты в Кировоградской и Херсонской областях.

Источник: командующий Воздушных Сил Николай Олещук

Детали: Олещук отметил, что в ночь на 21 июня 2024 года российские оккупанты нанесли удар с самолетов тактической авиации управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69.

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Прямая речь: "Все ракеты были сбиты противовоздушной обороной в Кировоградской и Херсонской областях".