Клименко заявив, що його син мобілізувався і вже 3 місяці у війську

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що його дорослий син, який має зір "мінус 9", мобілізувався кілька місяців тому.

Джерело: Клименко в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова міністра: "Мій син − йому виповнилось 27 років у лютому − і він зразу мобілізувався. Самостійно. Без повістки. Він пішов до ТЦК. Це було ще до прийняття закону. Ми ще не знали, які будуть зміни в правилах відбору, медичного відбору. Він готувався до цього, чесно кажучи, 4 місяці. Йому важко було з цивільного життя більш-менш вільного переходити в те життя, в яке зараз попав".

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Деталі: Міністр додав, що задовго до цього у нього з сином були розмови "достатньо такі тривалі".

"Перші 2 місяці цих розмов − ще наприкінці минулого року − він до цього був неготовий. Але він вже знав, що він має йти… Якщо батько міністр, то, мабуть, він міг бути мажором якимось. Але насправді я достатньо серйозно підходжу до того, яким має бути, яка відповідальність і сина міністра, і міністра, який має сина. Перед державою, в тому числі", − сказав Клименко, додавши, що рішення мобілізуватися син прийняв самостійно.

За його словами, син перебуває у війську "близько 3 місяців".

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Оскільки МВС відповідає за якість умов і підготовку частини військовослужбовців, які підуть на фронт, то журналіст запитала, чи є різниця, коли міністр робить цю роботу і його син не у війську, і коли син уже у війську.

"Є. Я можу цим хлопцям дивитись в очі і вимагати від командирів те, що я маю вимагати − виконання всіх завдань, які стоять. Я маю за своєю посадою це робити, і вони мають підпорядковуватись. Але кожен з них може про себе сказати − ніхто ж не забороняє нам думати − а що ти зробив?", − підсумував Клименко.

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