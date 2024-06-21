Клименко заявил, что его сын мобилизовался и уже 3 месяца в армии

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что его взрослый сын, который имеет зрение "минус 9", мобилизовался несколько месяцев назад.

Источник: Клименко в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь министра: "Мой сын − ему исполнилось 27 лет в феврале − и он сразу мобилизовался. Самостоятельно. Без повестки. Он пошел в ТЦК. Это было еще до принятия закона. Мы еще не знали, какие будут изменения в правилах отбора, медицинского отбора. Он готовился к этому, честно говоря, 4 месяца. Ему трудно было из гражданской жизни более-менее свободной переходить в ту жизнь, в которую сейчас попал".

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Детали: Министр добавил, что задолго до этого у него с сыном были разговоры "достаточно такие длительные".

"Первые 2 месяца этих разговоров − еще в конце прошлого года − он к этому был не готов. Но он уже знал, что он должен идти... Если отец министр, то, видимо, он мог быть мажором каким-то. Но на самом деле я достаточно серьезно подхожу к тому, каким должен быть, какая ответственность и сына министра, и министра, который имеет сына. Перед государством, в том числе", − сказал Клименко, добавив, что решение мобилизоваться сын принял самостоятельно.

По его словам, сын находится в армии "около 3 месяцев".

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Поскольку МВД отвечает за качество условий и подготовку части военнослужащих, которые пойдут на фронт, то журналист спросила, есть ли разница, когда министр делает эту работу и его сын не в армии, и когда сын уже в армии.

"Есть. Я могу этим ребятам смотреть в глаза и требовать от командиров то, что я должен требовать − выполнения всех задач, которые стоят. Я должен по своей должности это делать, и они должны подчиняться. Но каждый из них может про себя сказать − никто же не запрещает нам думать − а что ты сделал?", − подытожил Клименко.

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