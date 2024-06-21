Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Затримали двох блогерів, які "засвітили" позиції Сил оборони у соцмережах

Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 червня 2024, 10:33
Затримали двох блогерів, які засвітили позиції Сил оборони у соцмережах
фото СБУ

Служба безпеки України затримала двох блогерів, які поширювали у соцмережах локації бойових позицій та переміщення Сил оборони.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: За процесуального керівництва Вінницької та Запорізької обласних прокуратур двом особам повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розміщення озброєння ЗСУ.

Реклама:
 

За даними слідства, наприкінці квітня 2024 року житель Жмеринки перебував на Хмельниччині, де зафіксував на телефон переміщення військового гелікоптера поблизу аеродрому. Відеоряд він озвучив – розповів про місце зйомки. Надалі виклав ролик у Facebook та Instagram.

Другий підозрюваний – житель Запоріжжя, який адмініструє власний Telegram-канал із аудиторією в майже 140 тисяч користувачів. Серед контенту про перебіг бойових дій на території України, він оприлюднив відеозаписи розташування вогневої позиції ЗСУ в Куп’янському районі Харківщини та оборонних ліній українських захисників поблизу Роботиного на Запоріжжі.

Також підозрюваний опублікував інформацію про переміщення бронетехніки і артсистем в одному із регіонів України, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно спецслужба: "СБУ вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео і фото про діяльність Сил оборони і наслідки ворожих обстрілів.

Публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі "Інтернет" розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону".

Теми: СБУОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

БоксУсик відмовився від титулу чемпіона світу IBF

ISW: Росія могла сформувати нову армію для розгортання в Україні

доповнено, фотоЗасновник WikiLeaks Ассанж вийшов з зали суду вільним

Для російського мільярдера в обхід санкцій ввезли з Євросоюзу елітний літак за $110 млн

фото, відео90 українців повернулись із російського полону

"Я прийшов у Раду втілювати ідеї президента в життя": Тищенка на 60 діб відправили під домашній арешт

Усі новини...
СБУ
Ексгенералу СБУ Наумову оголосили підозру в підробці документів для сербського суду
"Бавовну" в Тамбовській області РФ та республіці Адигея запалили дрони СБУ – джерело
На Харківщині СБУ викрила інформатора РФ, якого завербували через чат знайомств
Останні новини
09:35
Збереження 1,2% планети може врятувати від вимирання тисячі видів тварин і рослин – вчені
09:32
Нафта зростає на прогнозах скорочення запасів та ризиках на Близькому Сході
09:31
"Війна йде – вони мовчать". Офіцер-кришнаїт Михайло Ташков про "космокришнаїтів" та їх небажання брати в руки зброю
09:22
фотоГУР розповіло про результати роботи "народного супутника" від Притули
09:20
ЄВРО-2024Україна зіграє з Бельгією, Словаччина — з Румунією в 3 турі Євро
09:17
Остін обговорив з міністром оборони Ізраїлю способи відвернути війну з Ліваном
09:01
Удар балістикою по Одещині: пошкоджено адмінбудівлю
08:59
Орбан та Макрон зустрінуться в Парижі: обговорять Україну та головування Угорщини в ЄС
08:32
Італія засудила "санкції" РФ проти європейських ЗМІ: Не стирають наслідків жорстокої війни
08:23
ЄВРО-2024Словенія вперше в історії вийшла в плей-оф Євро
Усі новини...
Реклама:
Реклама: