Затримали двох блогерів, які "засвітили" позиції Сил оборони у соцмережах

Служба безпеки України затримала двох блогерів, які поширювали у соцмережах локації бойових позицій та переміщення Сил оборони.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: За процесуального керівництва Вінницької та Запорізької обласних прокуратур двом особам повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення та розміщення озброєння ЗСУ.

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За даними слідства, наприкінці квітня 2024 року житель Жмеринки перебував на Хмельниччині, де зафіксував на телефон переміщення військового гелікоптера поблизу аеродрому. Відеоряд він озвучив – розповів про місце зйомки. Надалі виклав ролик у Facebook та Instagram.

Другий підозрюваний – житель Запоріжжя, який адмініструє власний Telegram-канал із аудиторією в майже 140 тисяч користувачів. Серед контенту про перебіг бойових дій на території України, він оприлюднив відеозаписи розташування вогневої позиції ЗСУ в Куп’янському районі Харківщини та оборонних ліній українських захисників поблизу Роботиного на Запоріжжі.

Також підозрюваний опублікував інформацію про переміщення бронетехніки і артсистем в одному із регіонів України, яка не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ.

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Дослівно спецслужба: "СБУ вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео і фото про діяльність Сил оборони і наслідки ворожих обстрілів.

Публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі "Інтернет" розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону".