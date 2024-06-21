Задержаны блогеры, которые "засветили" позиции Сил обороны в соцсетях

Служба безопасности Украины задержала двух блогеров, которые распространяли в соцсетях локации боевых позиций и перемещения Сил обороны.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: Под процессуальным руководством Винницкой и Запорожской областных прокуратур двум лицам сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и размещении вооружения ВСУ.

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По данным следствия, в конце апреля 2024 года житель Жмеринки находился в Хмельницкой области, где зафиксировал на телефон перемещение военного вертолета вблизи аэродрома. Видеоряд он озвучил - рассказал о месте съемки. В дальнейшем выложил ролик в Facebook и Instagram.

Второй подозреваемый - житель Запорожья, который администрирует собственный Telegram-канал с аудиторией в почти 140 тысяч пользователей. Среди контента о ходе боевых действий на территории Украины, он обнародовал видеозаписи расположения огневой позиции ВСУ в Купянском районе Харьковской области и оборонительных линий украинских защитников вблизи Роботино в Запорожье.

Также подозреваемый опубликовал информацию о перемещении бронетехники и артсистем в одном из регионов Украины, которая не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ.

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Дословно спецслужба: "СБУ в очередной раз подчеркивает запрет снимать и обнародовать видео и фото о деятельности Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов.

Публикация таких фото- и видеоматериалов в сети "Интернет" расценивается как корректировка вражеского огня и является преступлением, которое наказывается в соответствии с законом".