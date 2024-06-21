Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Задержаны блогеры, которые "засветили" позиции Сил обороны в соцсетях

Валентина РоманенкоПятница, 21 июня 2024, 10:33
Задержаны блогеры, которые засветили позиции Сил обороны в соцсетях
фото СБУ

Служба безопасности Украины задержала двух блогеров, которые распространяли в соцсетях локации боевых позиций и перемещения Сил обороны.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: Под процессуальным руководством Винницкой и Запорожской областных прокуратур двум лицам сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и размещении вооружения ВСУ.

Реклама:
 

По данным следствия, в конце апреля 2024 года житель Жмеринки находился в Хмельницкой области, где зафиксировал на телефон перемещение военного вертолета вблизи аэродрома. Видеоряд он озвучил - рассказал о месте съемки. В дальнейшем выложил ролик в Facebook и Instagram.

Второй подозреваемый - житель Запорожья, который администрирует собственный Telegram-канал с аудиторией в почти 140 тысяч пользователей. Среди контента о ходе боевых действий на территории Украины, он обнародовал видеозаписи расположения огневой позиции ВСУ в Купянском районе Харьковской области и оборонительных линий украинских защитников вблизи Роботино в Запорожье.

Также подозреваемый опубликовал информацию о перемещении бронетехники и артсистем в одном из регионов Украины, которая не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно спецслужба: "СБУ в очередной раз подчеркивает запрет снимать и обнародовать видео и фото о деятельности Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов.

Публикация таких фото- и видеоматериалов в сети "Интернет" расценивается как корректировка вражеского огня и является преступлением, которое наказывается в соответствии с законом".

Темы: СБУОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Париже после обнародования результатов экзитполов тысячи людей вышли на улицы

ISW: Запад должен разрушить путинскую теорию победы, потому что аппетиты будут расти

фото, обновленоВ Киеве обломки ракеты упали на многоэтажку: 6 пострадавших, среди них ребенок

Досрочные выборы во Франции выиграли ультраправые - экзитполл

В понедельник графики отключений будут действовать в течение всех суток

На украинского пограничника напали с мачете: правоохранитель застрелил злоумышленника

Все новости...
СБУ
"Бавовну" в Тамбовской области РФ и республике Адыгея зажгли дроны СБУ – источник
На Харьковщине СБУ разоблачила информатора РФ, которого завербовали через чат знакомств
Ночные пожары на нефтебазах Ростовской области РФ являются спецоперацией СБУ – источник
Последние новости
07:10
ВСУ за сутки обезвредили более тысячи оккупантов 19 танков
06:46
ФутболТрубин не поедет на Олимпиаду
06:44
Северная Корея испытала две баллистические ракеты
06:09
Ракетная атака в Днепре: поврежден супермаркет и выбиты десятки окон
05:20
В Париже после обнародования результатов экзитполов тысячи людей вышли на улицы
04:35
Формула-1Ферстаппен об аварии с Норрисом: Это смешно, что я должен был сделать?
04:14
видеоВ плен сдалось несколько десятков российских оккупантов
03:16
ISW: Запад должен разрушить путинскую теорию победы, потому что аппетиты будут расти
02:46
теннисЛюдмила Киченок — первая украинка, которая выиграла 10 титулов в парном разряде WTA
02:06
В Днепре прогремели взрывы
Все новости...
Реклама:
Реклама: