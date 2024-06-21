Росіяни скинули на Селидове керовану авіабомбу, двоє загиблих – ОВА

Російські війська вранці 21 червня скинули керовану авіабомбу на місто Селидове Донецької області, у результаті чого загинули дві людини, ще троє були поранені.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram, Донецька обласна прокуратура

Пряма мова: "Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу — в зоні ураження опинилася житлова забудова. Пошкоджено 5 п'ятиповерхівок, 6 приватних будинків і автомобіль".

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Деталі: За його словами, внаслідок удару по населеному пункту 2 людини загинули і ще 3 були поранені.

Оновлено. В Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що від мінно-вибухових травм на місці загинули двоє 51 та 52-річних чоловіків. Ще троє містян віком 35, 43 і 65 років зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Філашкін вчергове закликав людей евакуюватись, щоб не ставити під загрозу власне життя і здоров'я.

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Нагадаємо: Внаслідок обстрілів у Донецькій області за добу 20 червня загинули п'ятеро мирних жителів, ще 11 отримали поранення.