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Россияне сбросили на Селидово управляемую авиабомбу, двое погибших – ОВА

Станислав ПогориловПятница, 21 июня 2024, 11:04
Россияне сбросили на Селидово управляемую авиабомбу, двое погибших – ОВА
Фото: Донецкая ОВА

Российские войска утром 21 июня сбросили управляемую авиабомбу на город Селидово Донецкой области, в результате чего погибли два человека, еще трое были ранены.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в TelegramДонецкая областная прокуратура

Прямая речь: "Сегодня утром россияне сбросили на город управляемую авиабомбу - в зоне поражения оказалась жилая застройка. Повреждены 5 пятиэтажек, 6 частных домов и автомобиль".

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Детали: По его словам, в результате удара по населенному пункту 2 человека погибли и еще 3 были ранены.

Обновлено. В Донецкой областной прокуратуре уточнили, что от минно-взрывных травм на месте погибли двое 51 и 52-летних мужчины. Еще трое горожан в возрасте 35, 43 и 65 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести.

 

Филашкин в очередной раз призвал людей эвакуироваться, чтобы не ставить под угрозу собственную жизнь и здоровье.

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Напомним: В результате российских обстрелов Донецкой области за сутки 20 июня погибли пятеро мирных жителей, еще 11 получили ранения.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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