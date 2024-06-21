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Вірменія оголосила про визнання Палестинської держави

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 червня 2024, 11:28
Вірменія оголосила про визнання Палестинської держави
Фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ Вірменії заявило у п’ятницю, 21 червня про визнання Палестинської держави.

Джерело: заява МЗС на офіційному сайті відомства, передає "Європейська правда"

Деталі: Згідно з заявою, Вірменія "щиро зацікавлена" ​​у встановленні миру і стабільності на Близькому Сході, а також прагне міцного примирення між єврейським і палестинським народами.

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"На різних міжнародних майданчиках ми завжди виступали за мирне та всеосяжне врегулювання палестинського питання та підтримуємо принцип "двох держав" для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту", – заявили у вірменському міністерстві.

Вірменія переконана, що це єдиний спосіб гарантувати, що палестинці та ізраїльтяни зможуть реалізувати свої законні прагнення.

"Виходячи з вищезазначеного та підтверджуючи свою відданість міжнародному праву та принципам рівності, суверенітету та мирного співіснування народів, Республіка Вірменія визнає державу Палестина", – сказано у заяві.

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Теми: ВірменіяПалестина
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