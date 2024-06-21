Вірменія оголосила про визнання Палестинської держави
Міністерство закордонних справ Вірменії заявило у п’ятницю, 21 червня про визнання Палестинської держави.
Джерело: заява МЗС на офіційному сайті відомства, передає "Європейська правда"
Деталі: Згідно з заявою, Вірменія "щиро зацікавлена" у встановленні миру і стабільності на Близькому Сході, а також прагне міцного примирення між єврейським і палестинським народами.
"На різних міжнародних майданчиках ми завжди виступали за мирне та всеосяжне врегулювання палестинського питання та підтримуємо принцип "двох держав" для вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту", – заявили у вірменському міністерстві.
Вірменія переконана, що це єдиний спосіб гарантувати, що палестинці та ізраїльтяни зможуть реалізувати свої законні прагнення.
"Виходячи з вищезазначеного та підтверджуючи свою відданість міжнародному праву та принципам рівності, суверенітету та мирного співіснування народів, Республіка Вірменія визнає державу Палестина", – сказано у заяві.
Передісторія:
- 28 травня Норвегія, а також Іспанія та Ісландія офіційно визнали державність Палестини за жорсткої реакції Ізраїлю.
- А 4 червня парламент Словенії підтримав визнання Палестини.
- Адміністрація президента США Джо Байдена не підтримала одностороннє визнання європейськими країнами Палестинської держави, але підтримує таке визнання в принципі шляхом дипломатичних переговорів.