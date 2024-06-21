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Армения объявила о признании Палестинского государства

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 21 июня 2024, 11:28
Армения объявила о признании Палестинского государства
Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Армении заявило в пятницу, 21 июня о признании Палестинского государства.

Источник: заявление МИД на официальном сайте ведомства, передает "Европейская правда"

Детали: Согласно заявлению, Армения "искренне заинтересована" в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также стремится к прочному примирению между еврейским и палестинским народами.

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"На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип "двух государств" для решения израильско-палестинского конфликта", - заявили в армянском министерстве.

Армения убеждена, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут реализовать свои законные стремления.

"Исходя из вышесказанного и подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает государство Палестина", – сказано в заявлении.

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Темы: АрменияПалестина
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