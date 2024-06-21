Армения объявила о признании Палестинского государства
Министерство иностранных дел Армении заявило в пятницу, 21 июня о признании Палестинского государства.
Источник: заявление МИД на официальном сайте ведомства, передает "Европейская правда"
Детали: Согласно заявлению, Армения "искренне заинтересована" в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также стремится к прочному примирению между еврейским и палестинским народами.
"На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип "двух государств" для решения израильско-палестинского конфликта", - заявили в армянском министерстве.
Армения убеждена, что это единственный способ гарантировать, что палестинцы и израильтяне смогут реализовать свои законные стремления.
"Исходя из вышесказанного и подтверждая свою приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, Республика Армения признает государство Палестина", – сказано в заявлении.
Предистория:
- 28 мая Норвегия, а также Испания и Исландия официально признали государственность Палестины при жесткой реакции Израиля.
- А 4 июня парламент Словении поддержал признание Палестины.
- Администрация президента США Джо Байдена не поддержала одностороннее признание Испанией, Ирландией и Норвегией Палестинского государства, но поддерживает такое признание в принципе путем дипломатических переговоров.