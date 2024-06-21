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У Бучі чоловік підірвав гранату в авто, загинув на місці − поліція

Ірина БалачукП'ятниця, 21 червня 2024, 12:45
У Бучі чоловік підірвав гранату в авто, загинув на місці − поліція
Фото поліції

Вранці 21 червня у Бучі Київської області невідомий чоловік сів у машину до 59-річного водія і, погрожуючи гранатою, вимагав відвезти його на кордон, а згодом підірвав боєприпас, повідомили у поліції.

Джерело: Поліція Київської області у Telegram

Деталі: Подія сталася близько 10:50 ранку. Про вибух в авто повідомила місцева мешканка.

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Дослівно поліція: "Як попередньо встановили правоохоронці, до 59-річного водія автомобіля "КІА" у машину сів невідомий чоловік та, погрожуючи гранатою, вимагав відвезти його на кордон із сусідньою державою. 

Водій встиг покинути авто, в цей час невідомий підірвав боєприпас. Чоловік загинув на місці. Водій тілесних ушкоджень не зазнав".

 
фото поліції

Деталі: Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, працівники групи реагування патрульної поліції, криміналістична лабораторія і керівництво підрозділу поліції. 

 
Фото поліції 

Теми: Київська областьвибух
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