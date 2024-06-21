В Буче мужчина подорвал гранату в авто, погиб на месте − полиция

Утром 21 июня в Буче Киевской области неизвестный мужчина сел в машину к 59-летнему водителю и, угрожая гранатой, требовал отвезти его на границу, а затем подорвал боеприпас, сообщили в полиции.

Источник: Полиция Киевской области в Telegram

Детали: Событие произошло около 10:50 утра. О взрыве в авто сообщила местная жительница.

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Дословно полиция: "Как предварительно установили правоохранители, к 59-летнему водителю автомобиля "КИА" в машину сел неизвестный мужчина и, угрожая гранатой, требовал отвезти его на границу с соседним государством.

Водитель успел покинуть авто, в это время неизвестный подорвал боеприпас. Мужчина погиб на месте. Водитель телесных повреждений не получил".

фото полиции

Детали: Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники группы реагирования патрульной полиции, криминалистическая лаборатория и руководство подразделения полиции.

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