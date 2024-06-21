Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Буче мужчина подорвал гранату в авто, погиб на месте − полиция

Ирина БалачукПятница, 21 июня 2024, 12:45
В Буче мужчина подорвал гранату в авто, погиб на месте − полиция
Фото полиции

Утром 21 июня в Буче Киевской области неизвестный мужчина сел в машину к 59-летнему водителю и, угрожая гранатой, требовал отвезти его на границу, а затем подорвал боеприпас, сообщили в полиции.

Источник: Полиция Киевской области в Telegram

Детали: Событие произошло около 10:50 утра. О взрыве в авто сообщила местная жительница.

Реклама:

Дословно полиция: "Как предварительно установили правоохранители, к 59-летнему водителю автомобиля "КИА" в машину сел неизвестный мужчина и, угрожая гранатой, требовал отвезти его на границу с соседним государством.

Водитель успел покинуть авто, в это время неизвестный подорвал боеприпас. Мужчина погиб на месте. Водитель телесных повреждений не получил". 

 
фото полиции

Детали: Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники группы реагирования патрульной полиции, криминалистическая лаборатория и руководство подразделения полиции. 

ВИДЕО ДНЯ
 
фото полиции 

Темы: Киевская областьвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Десятки российских планерных бомб упали на территории РФ – WP публикует доказательства

В Париже после обнародования результатов экзитполов тысячи людей вышли на улицы

фото, обновленоВ Киеве обломки ракеты упали на многоэтажку: 6 пострадавших, среди них ребенок

Досрочные выборы во Франции выиграли ультраправые - экзитполл

В понедельник графики отключений будут действовать в течение всех суток

На украинского пограничника напали с мачете: правоохранитель застрелил злоумышленника

Все новости...
Киевская область
Защитник из пулемета сбил российскую ракету, которая направлялась на Киевщину
Ночная массированная атака РФ: в ДТЭК рассказали о повреждении энергообъектов на Киевщине
В Киеве и области работали силы ПВО
Последние новости
10:00
Евро-2024Франция сыграет с Бельгией, Словения встретится с Португалией: расписание матчей дня на ЧЕ
09:59
Курс валют на 1 июля: доллар и евро подешевели
09:57
В Германии полицейские застрелили иранца, который набросился на них с ножом
09:52
фотоИз-за ночной атаки россиян по Днепру пострадали 7 человек, среди них подросток
09:51
Ученые нашли связь между тревожностью и болезнью Паркинсона после 50 лет
09:50
Во Франции три человека погибли в аварии самолета: мог зацепиться за высоковольтную линию
09:47
В Украину больше всего новых электромобилей ввезли из Китая
09:28
фото Ракетная атака 30 июня: в Киевской области 3 раненых, повреждены дома и 15 машин
09:06
Десятки российских планерных бомб упали на территории РФ – WP публикует доказательства
09:05
Венгрия начала председательство в Совете ЕС
Все новости...
Реклама:
Реклама: