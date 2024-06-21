Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Сенаті США хочуть визнати РФ спонсором тероризму через угоду Путіна з Кім Чен Ином

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 червня 2024, 12:56
У Сенаті США хочуть визнати РФ спонсором тероризму через угоду Путіна з Кім Чен Ином
Фото: Getty images

Сенатори від обох провідних партій Конгресу США, Ліндсі Грем та Річард Блюменталь представили законопроєкт про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму після підписаної угоди правителя РФ Володимира Путіна з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином про стратегічне партнерство.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на спільну пресконференцію сенаторів, передає "Європейська правда"

Деталі: Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що в доповнення до злочинів, які Росія скоїла в Україні та інших країнах світу, візит Путіна до Північної Кореї є новим викликом і зараз настав "саме той момент" для ухвалення цього законопроєкту.

Реклама:

Пряма мова Грема: "Той факт, що він (Путін. – ред.) мав достатньо сміливості укласти оборонну угоду з Північною Кореєю... одним із найбільш репресивних режимів на планеті, означає, що ми втратили стримування... Я закликаю адміністрацію, враховуючи те, що Путін зробив учора, піти "ва-банк" і визнати його режим таким, яким він є: державою-спонсором тероризму".

Більше деталей: Своєю чергою, сенатор-демократ Річард Блюменталь зазначив, що підписана угода між Владіміром Путіном та Кім Чен Ином є "глибоко лякаючою" і "ворожою до США, миру, свободи та справедливості в усьому світі".

У передумовах, які кваліфікують Росію як державу-спонсорку тероризму, сенатори зазначають, зокрема, "незаконне вторгнення в суверенну Україну у 2022 році, що призвело до жорстокого вбивства тисяч невинних цивільних осіб".

ВІДЕО ДНЯ

Крім цього, до переліку доказів терористичної діяльності РФ сенатори пропонують внести отруєння кандидата у президенти України Віктора Ющенка у 2004 році, отруєння колишнього офіцера ФСБ Росії Александра Литвиненка у 2006 році, збиття на Донеччині рейсу 350 Malaysia Airlines у 2014 році, підтримку авіабомбардування Алеппо в Сирії у 2016 році, отруєння колишнього російського військового офіцера та британського подвійного агента Сергєя Скрипаля та його доньки у Великій Британії у 2018 році та смерть у 2024 році російського опозиціонера Алексєя Навального.

Сенатори зазначили, що відповідний законопроєкт можуть винести на голосування "скоріше, ніж пізніше". За словами Блюменталя, наразі в Конгресі є двопартійна підтримка законопроєкту.

Сенатор-демократ зазначив, що щодо документа також відбувається співпраця з адміністрацією президента США. Ліндсі Грем, коментуючи узгодження законопроєкту з Білим домом, додав, що не вважає визнання Росії державою-спонсоркою тероризму провокативним кроком з боку Вашингтона.

Передісторія:

  • У вересні 2022 року президент США Джо Байден висловився проти включення Росії до переліку держав-спонсорів тероризму.
  • Сенат США наприкінці липня 2022 року одноголосно схвалив резолюцію, яка закликала держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.
  • Державний департамент США несе відповідальність за визнання країн державами-спонсорами тероризму. Однак, попри тиск Конгресу та заклики України, дотепер Держдеп не пішов на цей крок.

Теми: СШАРосіятероризмПівнічна Корея
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

БоксУсик відмовився від титулу чемпіона світу IBF

ISW: Росія могла сформувати нову армію для розгортання в Україні

доповнено, фотоЗасновник WikiLeaks Ассанж вийшов з зали суду вільним

Для російського мільярдера в обхід санкцій ввезли з Євросоюзу елітний літак за $110 млн

фото, відео90 українців повернулись із російського полону

"Я прийшов у Раду втілювати ідеї президента в життя": Тищенка на 60 діб відправили під домашній арешт

Усі новини...
США
У Держдепі США не сказали, чи Вашингтон проти слів про "незворотний шлях" України у НАТО
У США пояснили, чому вирішили пріоритетно постачати Україні ракети для ППО
Держдеп США відреагував на заяви Путіна про можливе озброєння Північної Кореї
Останні новини
09:44
У Трампа конкретизували його бачення закінчення війни РФ проти України
09:35
Збереження 1,2% планети може врятувати від вимирання тисячі видів тварин і рослин – вчені
09:32
Нафта зростає на прогнозах скорочення запасів та ризиках на Близькому Сході
09:31
"Війна йде – вони мовчать". Офіцер-кришнаїт Михайло Ташков про "космокришнаїтів" та їх небажання брати в руки зброю
09:22
фотоГУР розповіло про результати роботи "народного супутника" від Притули
09:20
ЄВРО-2024Україна зіграє з Бельгією, Словаччина — з Румунією в 3 турі Євро
09:17
Остін обговорив з міністром оборони Ізраїлю способи відвернути війну з Ліваном
09:01
Удар балістикою по Одещині: пошкоджено адмінбудівлю
08:59
Орбан та Макрон зустрінуться в Парижі: обговорять Україну та головування Угорщини в ЄС
08:32
Італія засудила "санкції" РФ проти європейських ЗМІ: Не стирають наслідків жорстокої війни
Усі новини...
Реклама:
Реклама: