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В Сенате США хотят признать РФ спонсором терроризма из-за сделки Путина с Ким Чен Ыном

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 21 июня 2024, 12:56
В Сенате США хотят признать РФ спонсором терроризма из-за сделки Путина с Ким Чен Ыном
Фото: Getty images

Сенаторы от обеих ведущих партий Конгресса США, Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект о признании России государством-спонсором терроризма после подписанного соглашения правителя РФ Владимира Путина с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном о стратегическом партнерстве.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на совместную пресс-конференцию сенаторов, передает "Европейская правда"

Детали: Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в дополнение к преступлениям, которые Россия совершила в Украине и других странах мира, визит Путина в Северную Корею является новым вызовом и сейчас настал "именно тот момент" для принятия этого законопроекта.

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Прямая речь Грэма: "Тот факт, что он (Путин. - ред.) имел достаточно смелости заключить оборонное соглашение с Северной Кореей... одним из самых репрессивных режимов на планете, означает, что мы потеряли сдерживание... Я призываю администрацию, учитывая то, что Путин сделал вчера, пойти "ва-банк" и признать его режим таким, каким он есть: государством-спонсором терроризма".

Больше деталей: В свою очередь, сенатор-демократ Ричард Блюменталь отметил, что подписанное соглашение между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном является "глубоко пугающим" и "враждебным к США, миру, свободе и справедливости во всем мире".

В условиях, которые квалифицируют Россию как государство-спонсора терроризма, сенаторы отмечают, в частности, "незаконное вторжение в суверенную Украину в 2022 году, что привело к жестокому убийству тысяч невинных гражданских лиц".

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Кроме этого, в перечень доказательств террористической деятельности РФ сенаторы предлагают внести отравление кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко в 2004 году, отравление бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко в 2006 году, сбитие в Донецкой области рейса 350 Malaysia Airlines в 2014 году, поддержку авиабомбардировки Алеппо в Сирии в 2016 году, отравление бывшего российского военного офицера и британского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году и смерть в 2024 году российского оппозиционера Алексея Навального.

Сенаторы отметили, что соответствующий законопроект могут вынести на голосование "скорее раньше, чем позже". По словам Блюменталя, сейчас в Конгрессе есть двухпартийная поддержка законопроекта.

Сенатор-демократ отметил, что по документу также происходит сотрудничество с администрацией президента США. Линдси Грэм, комментируя согласование законопроекта с Белым домом, добавил, что не считает признание России государством-спонсором терроризма провокационным шагом со стороны Вашингтона.

Предыстория:

  • В сентябре 2022 года президент США Джо Байден высказался против включения России в перечень государств-спонсоров терроризма.
  • Сенат США в конце июля 2022 года единогласно одобрил резолюцию, которая призвала госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.
  • Государственный департамент США несет ответственность за признание стран государствами-спонсорами терроризма. Однако, несмотря на давление Конгресса и призывы Украины, до сих пор Госдеп не пошел на этот шаг.

Темы: СШАРосcиятерроризмСеверная Корея
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