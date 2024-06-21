Посла України в Польщі переводять у Чехію, де очільника дипмісії не було два роки

Президент Володимир Зеленський 21 червня звільнив Василя Зварича з посади посла України в Польщі й призначив його послом у Чехії.

Джерело: укази, опубліковані на сайті Офісу президента, пише "Європейська правда"

Деталі: Першим указом Зеленський звільнив Василя Зварича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Польщі, другим – призначив його головою дипломатичної місії України в Чехії.

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Василя Зварича призначили послом у Польщі на початку лютого 2022 року.

До цього він обіймав посаду директора другого територіального департаменту МЗС України, був заступником директора департаменту інформаційної політики міністерства закордонних справ, а також був радником-посланником посольства України в Польщі.

Нагадаємо, що українське посольство в Чехії було без очільника з липня 2022 року, коли був звільнений тодішній посол Євген Перебийніс. Нині він є заступником міністра закордонних справ.

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Чеська сторона не раз просила Україну якнайшвидше призначити посла у Празі. В листопаді 2023-го голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Київ визначився з кандидатурою.