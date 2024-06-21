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Посла Украины в Польше переводят в Чехию, где главы дипмиссии не было два года

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 21 июня 2024, 22:17
Посла Украины в Польше переводят в Чехию, где главы дипмиссии не было два года
Василий Зварыч Фото: mfa.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 21 июня уволил Василия Зварича с должности посла Украины в Польше и назначил его послом в Чехии.

Источник: указы, опубликованные на сайте Офиса президента, пишет "Европейская правда"

Детали: Первым указом Зеленский уволил Василия Зварича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Польше, вторым – назначил его главой дипломатической миссии Украины в Чехии.

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Василия Зварича назначили послом в Польше в начале февраля 2022 года.

До этого он занимал должность директора второго территориального департамента МИД Украины, был заместителем директора департамента информационной политики министерства иностранных дел, а также был советником-посланником посольства Украины в Польше.

Напомним, что украинское посольство в Чехии было без главы с июля 2022 года, когда был уволен тогдашний посол Евгений Перебийнис. Сейчас он является заместителем министра иностранных дел.

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Чешская сторона не раз просила Украину как можно быстрее назначить посла в Праге. В ноябре 2023-го глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев определился с кандидатурой.

Темы: ПольшаЧехия
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