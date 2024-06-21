Армія РФ обстріляла передмістя Торецька та селище Нью-Йорк, поранені двоє людей
П'ятниця, 21 червня 2024, 22:48
Двоє людей дістали поранення через удар російських військ по передмісті Торецька та по селищу Нью-Йорк.
Джерело: речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва в коментарі "Суспільному Донбас"
Пряма мова: "О 16:00 під приціл окупантів потрапило селище Північне міста Торецька. Внаслідок ворожого обстрілу отримав тілесні ушкодження отримав 56-річний водій, який їхав по одній з вулиць. У нього діагностовано осколкові поранення".
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Деталі: Крім того, о 16:20 російські війська завдали удару селищу Нью-Йорк. Поранення дістала жінка 56 років. Їй надали медичну допомогу.
За вказаними фактами розпочато досудові розслідування за ст. 438 КК України.