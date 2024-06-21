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Армия РФ обстреляла пригород Торецка и поселок Нью-Йорк, ранены два человека

Татьяна ОлейникПятница, 21 июня 2024, 22:48
Армия РФ обстреляла пригород Торецка и поселок Нью-Йорк, ранены два человека
Иллюстративное фото взрыва - Getty Images

Два человека получили ранения из-за удара российских войск по пригороду Торецка и по поселку Нью-Йорк.

Источник: спикер прокуратуры Донбасса Анастасия Медведева в комментарии "Суспільному Донбасс"

Прямая речь: "В 16:00 под прицел окупантов попал поселок Северный города Торецкая. В результате вражеских обстрелов получил телесные повреждения получил 56-летний водитель, который ехал по одной из улиц. У него диагностированы осколочные ранения".

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Детали: Кроме того, в 16:20 российские войска нанесли удар поселку Нью-Йорк. Ранения получила женщина 56 лет. Ей оказали медицинскую помощь.

По указанным фактам начаты досудебные расследования по ст. 438 УК Украины.

Темы: войнаобстрел
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