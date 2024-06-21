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Ізраїль обмежує в'їзд для країн із безвізовим режимом, в Україні пообіцяли відповідь

Тетяна ОлійникП'ятниця, 21 червня 2024, 23:30
Ізраїль обмежує в'їзд для країн із безвізовим режимом, в Україні пообіцяли відповідь
Фото - Getty Images

Ізраїль оголосив про обмеження на в'їзд для громадян країн із безвізовим режимом в'їзду, включно з Україною. Посол України Євген Корнійчук заявив, що Київ буде змушений вдатися до заходів у відповідь, але відкритий для діалогу з Ізраїлем із цього питання

Джерело: повідомлення посольства України в Ізраїлі

Деталі: У дипустанові повідомили, що з 1 липня громадяни країн з безвізовим доступом до Ізраїлю, включно з Україною, мають подати заяву на отримання дозволу ETA-IL на проживання до 90 днів. Там також нагадують, що Україна та Ізраїль підтримують тісні зв'язки з моменту розроблення безвізової політики у 2010 році.

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Пряма мова Корнійчука: "Однак нещодавні дії Ізраїлю, як-от обмеження на в'їзд для українських біженців і відмова у в'їзді багатьом українцям, обірвали ці відносини. Остання вимога фактично припиняє безвізовий режим.

У відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги попереднього затвердження для громадян Ізраїлю, включно з паломниками. Ця взаємна акція вплине на тисячі релігійних паломників, які щорічно відвідують Україну".

Деталі: Він зазначає, що Київ розглядає формат електронних віз. Ця взаємна акція вплине на тисячі релігійних паломників, які щорічно відвідують Україну.

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Водночас посол наголосив, що Україна, як і раніше, відкрита для діалогу з Ізраїлем для обговорення і "переговорів про ці зміни в політиці поїздок на благо обох країн".

Теми: Ізраїль
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