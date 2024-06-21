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Израиль ограничивает въезд для стран безвизового режима, в Украине пообещали ответ

Татьяна ОлейникПятница, 21 июня 2024, 23:30
Израиль ограничивает въезд для стран безвизового режима, в Украине пообещали ответ
Фото - Getty Images

Израиль объявил об ограничениях на въезд для граждан стран с безвизовым режимом въезда, включая Украину. Посол Украины Евгений Корнийчук заявил, что Киев будет вынужден предпринять ответные меры, но открыт для диалога с Израилем по этому вопросу

Источник: сообщение посольства Украины в Израиле

Детали: В дипучреждении сообщили, что с 1 июля граждане стран с безвизовым доступом в Израиль, включая Украину, должны подать заявление на получение разрешения ETA-IL на проживание до 90 дней. Там также напоминают, что Украина и Израиль поддерживают тесные связи с момента разработки безвизовой политики в 2010 году.

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Прямая речь Корнийчука: "Однако недавние действия Израиля, например ограничение на въезд для украинских беженцев и отказ во въезде многим украинцам, оборвали эти отношения. Последнее требование фактически прекращает безвизовый режим.

В ответ Украина введет аналогичные требования предварительного утверждения для граждан Израиля, включая паломников. Эта взаимная акция повлияет на тысячи религиозных паломников, ежегодно посещающих Украину".

Детали: Он отмечает, что Киев рассматривает формат электронных виз. Эта взаимная акция повлияет на тысячи религиозных паломников, ежегодно посещающих Украину.

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В то же время посол подчеркнул, что Украина по-прежнему открыта для диалога с Израилем для обсуждения и "переговоров об этих изменениях в политике поездок во благо обеих стран".

Темы: Израиль
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