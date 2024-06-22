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Цієї ночі ворог атакував ракетами та "Шахедами"

Тетяна Олійник, Олена ІвашківСубота, 22 червня 2024, 03:30
Цієї ночі ворог атакував ракетами та Шахедами
Фото з вікіпедії

Увечері 21 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт чотирьох бортів ТУ-95МС з авіабази "Оленья" в Росії. Близько 3.30 ракети, які випустили російські стратегічні бомбардувальники, увійшли в повітряний простір країни. Повітряна тривога тривала до 5 години ранку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Увага! Зафіксовано зліт 4 бортів ТУ-95МС з авіабази Оленья. Тривогу не ігноруємо!"

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Деталі: Крім того, відомо про російські "Шахеди" на території України. Зокрема перша група прямує з Херсонської області через Миколаївську та Одеську в напрямку Вінниці; друга група курсує з Херсонської через Миколаївську в напрямку Кіровоградської області.

Доповнено: О 00.46 "Шахеди" продовжують рух:

  • Вздовж Одеської та Миколаївської областей курсом на Вінниччину.
  • Курсують на Кіровоградщині в напрямку Черкаської області.

О 1.34 перша група "Шахедів" продовжує рух на Вінниччині в напрямку Хмельниччини.

ВІДЕО ДНЯ

Друга група на Черкащині продовжує рух в напрямку Вінницької області.

О 2.35 Повітряні сили оновили траєкторію руху "Шахедів":

Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua
  • перша група на півдні Хмельниччини в напрямку Тернопільської області;
  • друга група на півночі Вінницької області курсом на Хмельниччину.

О 2.55 перша група БПЛА перебувала на Тернопільщині - курс на Львівщину. Друга група БПЛА на Житомирщині - курс північно західний.

О 3.00 було зафіксовано швидкісну ціль у Запорізькій області курсом на схід в напрямку Покровського.

О 3.32 військові повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині курсом на Київщину.

О 3.35 зафіксовано швидкісну ціль з півдня в районі Миколаєва курсом на північний захід.

О 3.38 військові повідомили про групу ракет на Чернігівщині, що рухається курсом на південний захід. Напрямок на Чернігів та Київ.

3.40  ще одна група ракет на півдні в районі Одеської області. Курс - північно західний.

О 3.43 повітряники повідомили, що "Шахеди" знаходяться в Рівненській області та тримають курс на Луцьк.

3.50 Ракети на півдні прямують на Умань.

3.54 Шахед в напрямку Луцька. Луцьк - в укриття!

О 3.58 військові зробили оновлення щодо ракет:

  • група ракет на півночі перебуває в Житомирській області. Прямує на захід в напрямку Рівненщини. Курс - Луцьк!
  • група ракет на Вінниччині. Прямують в напрямку Вінниці! Курс північно західний.

О 4.04 військові повідомили про ракети на Чернігівщині. Курс західний!

4.07 Ракети продовжують рух:

  • з Рівненщини на Хмельниччину.  Курс південно західний.
  • з Вінниччини на Хмельниччину. Курс західний.

4.16 Інформація щодо ракет:

  • ракета на Тернопільщині. Курс південно західний.
  • група ракет на Хмельниччині. Курс південно західний.
  • ракета на Хмельниччині. Курс північний.

О 5.06 пролунав відбій повітряної тривоги.

Теми: повітряна тривогаШахедвійна
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