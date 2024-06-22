Этой ночью враг атаковал ракетами и «Шахедами»

Вечером 21 июня Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете четырех бортов ТУ-95МС с авиабазы ​​"Оленья" в России. Около 3.30 ракеты, которые выпустили российские стратегические бомбардировщики, вошли в воздушное пространство страны. Воздушная тревога продолжалась до 5 часов утра.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Внимание! Зафиксирован взлет 4 бортов ТУ-95МС с авиабазы ​​Оленья. Тревогу не игнорируем!"

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Детали: Кроме того, известно о российских "Шахедах" на территории Украины. В частности первая группа следует из Херсонской области через Николаевскую и Одесскую в направлении Винницы;вторая группа курсирует по Херсонской через Николаевскую в направлении Кировоградской области.

Дополнено: В 00.46 "Шахеды" продолжают движение:

Вдоль Одесской и Николаевской областей курсом на Виннитчину.

Курсируют на Кировоградщине в направлении Черкасской области.

В 1.34 первая группа "Шахедов" продолжает движение в Винницкой области в направлении Хмельницкой области.

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Вторая группа в Черкасской области продолжает движение в направлении Винницкой области.

В 2.35 Воздушные силы обновили траекторию движения "Шахедов":

Карта alerts.in.ua

первая группа на юге Хмельницкой области в направлении Тернопольской области;

вторая группа на севере Винницкой области курсом на Хмельнитчину.

В 2.55 первая группа БПЛА находилась на Тернопольщине - курс на Львовщину. Вторая группа БПЛА на Житомирщине - курс северо-западный.

В 3.00 была зафиксирована скоростная цель в Запорожской области курсом на восток в направлении Покровского.

В 3.32 военные сообщили о скоростной цели на Черниговщине курсом на Киевщину.

В 3.35 зафиксирована скоростная цель с юга в районе Николаева курсом на северо-запад.

В 3.38 военные сообщили о группе ракет на Черниговщине, которая движется курсом на юго-запад. Направление на Чернигов и Киев.

3.40 еще одна группа ракет на юге в районе Одесской области. Курс - северо-западный.

В 3.43 воздушники сообщили, что "Шахеды" находятся в Ровенской области и держат курс на Луцк.

3.50 Ракеты на юге направляются на Умань.

3.54 Шахед в направлении Луцка. Луцк - в укрытие!

В 3.58 военные сообщили:

группа ракет на севере находится в Житомирской области. Направляется на запад в направлении Ровенской области. Курс - Луцк!

группа ракет в Винницкой области. Направляются в направлении Винницы! Курс северо-западный.

В 4.04 военные сообщили о ракетах на Черниговщине. Курс западный!

4.07 Ракеты продолжают движение:

из Ровенской области в Хмельницкую. Курс юго-западный.

из Винницкой области на Хмельнитчину. Курс западный.

4.16 Информация о ракетах:

ракета в Тернопольской области. Курс юго-западный.

группа ракет в Хмельницкой области. Курс юго-западный.

ракета в Хмельницкой области. Курс северный.

В 5.06 прозвучал отбой воздушной тревоги.