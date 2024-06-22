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Генштаб: У п'ятницю на Покровському напрямку ворог втратив 200 осіб

Олена ІвашківСубота, 22 червня 2024, 00:36
Генштаб: У п'ятницю на Покровському напрямку ворог втратив 200 осіб
фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

21 червня відбулося 120 бойових зіткнень, найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку. Окупанти втратили там понад 200 осіб вбитими та пораненими, також знищено два автомобілі та пошкоджено дві артилерійські системи.

Джерело: зведення Генштабу у Facebook станом на 22.00 21 червня

Дослівно: Протягом доби противник завдав по території України чотири ракетні удари (сумарно шість ракет) та 45 авіаційних ударів (загалом скинув 71 КАБ), застосував 407 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

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Деталі: На Харківському напрямку активних наступальних дій ворог не проводив. Обстановка змін не зазнала.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень збільшилась до 14. Окупанти атакували в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Берестового та Піщаного. 10 атак відбито без успіху для противника, чотири - іще тривають.

На Лиманському напрямку ситуація напружена, загальна кількість ворожих штурмових дій збільшилась до 12. Ворог намагається витіснити наших воїнів з займаних позицій поблизу Греківки, Невського, Новосадового та Серебрянського лісу. Чотири атаки відбито нашими захисниками, вісім боєзіткнень на даний час тривають. Сили оборони здійснюють невідкладні заходи для недопущення просування агресора вглиб території України. Слід відзначити особовий склад 3 ОШБр за успішне виконання бойових завдань, просування вперед на визначених ділянках та завдання значних втрат у живій силі та техніці російським окупантам.

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Уже десять разів атакував ворог за сьогодні на Сіверському напрямку. Дев’ять штурмових дій противника поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки відбито, одна атака іще триває. Наші захисники проводять заходи щодо стабілізації обстановки.

На Краматорському напрямку ворог 12 разів намагався витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій в районах населених пунктів Калинівка, Часів Яр, Андріївка та Кліщіївка. Агресор не полишає спроб просунутися в Часів Яр, де на даний час тривають чотири бойові зіткнення.

На Торецькому напрямку триває одне боєзіткнення, ситуація під контролем Сил оборони. Чотири ворожі атаки відбито нашими захисниками.

Найгарячішою залишається обстановка на Покровському напрямку. Ворог не полишає спроб вклинитись в наші бойові порядки в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Євгенівка, Сокіл та Новоселівка Перша. Найбільшу активність агресор зберігає зі сторони Очеретиного, де відбулося дві третини бойових зіткнень, та на даний час продовжуються штурмові дії противника. Усього на цьому напрямку відбулося 36 атак. Сили оборони проводять стабілізаційні дії. Вже за сьогодні окупанти втратили на Покровському напрямку понад 200 осіб вбитими та пораненими. Знищено два автомобілі та пошкоджено дві артилерійські системи.

На Курахівському напрямку ворог намагається вклинитися в наші бойові порядки поблизу Карлівки, Красногорівки, Невельського, Георгієвки, Костянтинівки та Парасковіївки. З 11 ворожих атак сім відбито без успіху для противника, бойові дії тривають.

На Оріхівському напрямку успіху не мали спроби ворога атакувати наших захисників в районі Малої Токмачки.

Водночас, агресор активізував свої зусилля на витісненні підрозділів Сил оборони з лівобережної частини Дніпра на Придніпровському напрямку. Сім атак ворога успіху не мали. Втрат позицій та територій не допущено.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Підрозділами нашої авіації та ракетних військ і артилерії з початку цієї доби завдано уражень по трьох пунктах управління, чотирьох районах зосередження озброєння та військової техніки та чотирьох районах скупчення особового складу ворога.

Теми: Генштаб
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