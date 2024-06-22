В ISW пояснили, чому два дні підряд Путін говорить про ядерну зброю

Два дні поспіль очільник Росії Володимир Путін говорить про ядерну зброю, зокрема про можливість "зниження порогу" застосування ядерної зброї в російській ядерній доктрині. ISW вважає, що Путін озвучує ядерні загрози, щоб перешкодити подальшій підтримці України з боку Заходу і підірвати зусилля міжнародної спільноти щодо узгодження свого стратегічного бачення перемоги України у загарбницькій війні Росії.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: 21 червня Путін заявив під час виступу перед російськими офіцерами-випускниками, що Росія планує і надалі розвивати свою ядерну тріаду як "гарантію стратегічного стримування" і підтримки балансу сил у світі.

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Російський лідер зазначив, що Росія також працює над збільшенням свого звичайного бойового потенціалу і оборонного промислового виробництва.

Під час прес-конференції у В'єтнамі 20 червня Путін заявив, що Росія розглядає можливість "зниження порогу" застосування ядерної зброї в російській ядерній доктрині і що можлива майбутня стратегічна поразка російських сил на полі бою в Україні призведе до "кінця державності [Росії]".

ISW зазначає, що Путін, можливо, помилково прирівняв російську поразку в Україні до екзистенційної загрози для російської держави, щоб послатися на "винятковий випадок", коли існуюча російська ядерна доктрина дозволить застосування ядерної зброї.

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У ISW також підкреслили, що заява Путіна від 21 червня, схоже, є продовженням його інформаційної операції, спрямованої на саботаж зусиль Заходу, спрямованих на вироблення спільної стратегічної мети - рішучої перемоги над російським вторгненням. За задумом Заходу перемога України повинна була б стати кінцевою метою війни.

Загроза ядерної ескалації є ключовим аспектом здатності Росії маніпулювати іноземними лідерами, які приймають рішення, і дуже малоймовірно, що вона призведе до фактичної ядерної ескалації завдяки ядерним і звичайним засобам стримування.

Ключові висновки ISW за 21 червня: