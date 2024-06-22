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В ISW пояснили, чому два дні підряд Путін говорить про ядерну зброю

Олена ІвашківСубота, 22 червня 2024, 08:45
В ISW пояснили, чому два дні підряд Путін говорить про ядерну зброю
Російська зброя, фото: РИА Новости

Два дні поспіль очільник Росії Володимир Путін говорить про ядерну зброю, зокрема про можливість "зниження порогу" застосування ядерної зброї в російській ядерній доктрині. ISW вважає, що Путін озвучує ядерні загрози, щоб перешкодити подальшій підтримці України з боку Заходу і підірвати зусилля міжнародної спільноти щодо узгодження свого стратегічного бачення перемоги України у загарбницькій війні Росії.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі:  21 червня Путін заявив під час виступу перед російськими офіцерами-випускниками, що Росія планує і надалі розвивати свою ядерну тріаду як "гарантію стратегічного стримування" і підтримки балансу сил у світі. 

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Російський лідер зазначив, що Росія також працює над збільшенням свого звичайного бойового потенціалу і оборонного промислового виробництва. 

Під час прес-конференції у В'єтнамі 20 червня Путін заявив, що Росія розглядає можливість "зниження порогу" застосування ядерної зброї в російській ядерній доктрині і що можлива майбутня стратегічна поразка російських сил на полі бою в Україні призведе до "кінця державності [Росії]". 

ISW зазначає, що Путін, можливо, помилково прирівняв російську поразку в Україні до екзистенційної загрози для російської держави, щоб послатися на "винятковий випадок", коли існуюча російська ядерна доктрина дозволить застосування ядерної зброї.

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У ISW також підкреслили, що заява Путіна від 21 червня, схоже, є продовженням його інформаційної операції, спрямованої на саботаж зусиль Заходу, спрямованих на вироблення спільної стратегічної мети - рішучої перемоги над російським вторгненням. За задумом Заходу перемога України повинна була б стати кінцевою метою війни. 

Загроза ядерної ескалації є ключовим аспектом здатності Росії маніпулювати іноземними лідерами, які приймають рішення, і дуже малоймовірно, що вона призведе до фактичної ядерної ескалації завдяки ядерним і звичайним засобам стримування.

Ключові висновки ISW за 21 червня:

  • Очільник Росії Володимир Путін продовжує посилатися на ядерні загрози в рамках своєї інформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб перешкодити подальшій підтримці України з боку Заходу та підірвати зусилля міжнародної спільноти щодо узгодження свого стратегічного бачення перемоги у загарбницькій війні Росії проти України.
  • Путін і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров продовжували наголошувати на ініціативі Росії створити альтернативну "євразійську архітектуру безпеки", ймовірно, в рамках поточних зусиль зі створення коаліції дружніх держав, яка б виступала альтернативою Заходу і підривала НАТО.
  • Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало заперечення Південної Кореї та Японії проти російсько-північнокорейської угоди про стратегічне партнерство і безпосередньо пов'язало цю угоду з ініціативою президента Росії Володимира Путіна щодо "євразійської архітектури безпеки".
  • У ніч з 20 на 21 червня українські війська завдали ударів по нафтопереробних заводах і військових об'єктах у Брянській і Астраханській областях, Краснодарському краї та окупованому Криму.
  • Московський державний університет (МДУ) оголосив 21 червня, що відкрив набір на магістерську програму "Стратегічні комунікації, інформація та гібридні війни" під керівництвом російського ультранаціоналіста і колишнього депутата Державної Думи Захара Прилєпіна та інших обраних депутатів Думи.
  • Нещодавно російські війська просунулися на південний схід від Куп'янська, на південний захід від Сватового, а також на захід і південний захід від Донецька.
  • Міністерство оборони (МО) Росії, схоже, вживає заходів для вирішення відомих бюрократичних проблем в рамках своїх зусиль з формалізації нерегулярних російських формувань.
  • Розслідування російського опозиційного видання "Верстка" висвітлює, як Росія імпортує російських суддів для роботи в судах в окупованій Україні, підтримуючи зусилля Росії з контролю над судовою системою, а також забезпечуючи зручне прикриття для переселення російських громадян в окуповану Україну.

Теми: ISWвійнаРосіяПутін
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