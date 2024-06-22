Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ISW объяснили, почему два дня подряд Путин говорит о ядерном оружии

Алена ИвашкивСуббота, 22 июня 2024, 08:45
В ISW объяснили, почему два дня подряд Путин говорит о ядерном оружии
Российское оружие, фото: РИА Новости

Два дня подряд глава России Владимир Путин говорит о ядерном оружии, в частности о возможности "снижения порога" применения ядерного оружия в российской ядерной доктрине. ISW считает, что Путин озвучивает ядерные угрозы, чтобы помешать дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада и подорвать усилия международного сообщества по согласованию своего стратегического видения победы Украины в захватнической войне России.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали:  21 июня Путин заявил во время выступления перед российскими офицерами-выпускниками, что Россия планирует и в дальнейшем развивать свою ядерную триаду как "гарантию стратегического сдерживания" и поддержания баланса сил в мире. 

Реклама:

Российский лидер отметил, что Россия также работает над увеличением своего обычного боевого потенциала и оборонного промышленного производства. 

Во время пресс-конференции во Вьетнаме 20 июня Путин заявил, что Россия рассматривает возможность "снижения порога" применения ядерного оружия в российской ядерной доктрине и что возможное будущее стратегическое поражение российских сил на поле боя в Украине приведет к "концу государственности [России]". 

ISW отмечает, что Путин, возможно, ошибочно приравнял российское поражение в Украине к экзистенциальной угрозе для российского государства, чтобы сослаться на "исключительный случай", когда существующая российская ядерная доктрина позволит применение ядерного оружия.

ВИДЕО ДНЯ

В ISW также подчеркнули, что заявление Путина от 21 июня, похоже, является продолжением его информационной операции, направленной на саботаж усилий Запада, направленных на выработку общей стратегической цели - решительной победы над российским вторжением. По замыслу Запада победа Украины должна была бы стать конечной целью войны. 

Угроза ядерной эскалации является ключевым аспектом способности России манипулировать иностранными лидерами, принимающими решения, и очень маловероятно, что она приведет к фактической ядерной эскалации благодаря ядерным и обычным средствам сдерживания.

Ключевые выводы ISW за 21 июня:

  • Глава России Владимир Путин продолжает ссылаться на ядерные угрозы в рамках своей информационной кампании, направленной на то, чтобы помешать дальнейшей поддержке Украины со стороны Запада и подорвать усилия международного сообщества по согласованию своего стратегического видения победы в захватнической войне России против Украины.
  • Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжали подчеркивать инициативу России создать альтернативную "евразийскую архитектуру безопасности", вероятно, в рамках текущих усилий по созданию коалиции дружественных государств, которая бы выступала альтернативой Западу и подрывала НАТО.
  • Министерство иностранных дел России раскритиковало возражения Южной Кореи и Японии против российско-северокорейского соглашения о стратегическом партнерстве и напрямую связало это соглашение с инициативой президента России Владимира Путина по "евразийской архитектуре безопасности".
  • В ночь с 20 на 21 июня украинские войска нанесли удары по нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам в Брянской и Астраханской областях, Краснодарском крае и оккупированном Крыму.
  • Московский государственный университет (МГУ) объявил 21 июня, что открыл набор на магистерскую программу "Стратегические коммуникации, информация и гибридные войны" под руководством российского ультранационалиста и бывшего депутата Государственной Думы Захара Прилепина и других избранных депутатов Думы.
  • Недавно российские войска продвинулись на юго-восток от Купянска, на юго-запад от Сватово, а также на запад и юго-запад от Донецка.
  • Министерство обороны (МО) России, похоже, принимает меры для решения известных бюрократических проблем в рамках своих усилий по формализации нерегулярных российских формирований.
  • Расследование российского оппозиционного издания "Верстка" освещает, как Россия импортирует российских судей для работы в судах в оккупированной Украине, поддерживая усилия России по контролю над судебной системой, а также обеспечивая удобное прикрытие для переселения российских граждан в оккупированную Украину.

Темы: ISWвойнаРосcияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший

Избиратели почти не изменили мнение о Байдене и Трампе после дебатов - опрос

обновленоВ шахте на Львовщине обвалился грунт, погибли шахтеры

В воскресенье графики отключений будут применять в течение всех суток

Политики в Европе ошеломлены выступлением Байдена на дебатах - СМИ

ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления россиян – источники

Все новости...
ISW
РФ проиграет войну против Украины, если Запад мобилизует ресурсы для противостояния Кремлю – ISW
Путин и Ким Чен Ын бросают вызов Западу и мировому порядку – ISW
ISW объяснил, зачем РФ обвиняет украинских военных и чиновников стран НАТО в преступлениях
Последние новости
01:11
Украина и США скоординировали шаги для поставки Patriot – Кулеба
00:25
Евро-2024Германия обыграла Данию и вышла в четвертьфинал
00:22
Саудовская Аравия призвала своих граждан выехать из Ливана
23:54
Стефанчук анонсировал назначение министров на одном из ближайших заседаний ВР
23:50
"Мне не стыдно сказать, что я попсовик": интервью с продюсером "Мавки" и "Конотопской ведьмы"
23:40
Молитвенный завтрак с Зеленским собрал более 800 человек из 15 стран
23:11
фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший
22:55
Россияне больше всего наступают возле Очеретино, на Времовском направлении атак стало больше – Генштаб
22:46
Евро-2024Матч Германии и Дании приостановили из-за страшного ливня
22:32
Россияне в субботу убили жителя Херсонщины, еще 3 ранили
Все новости...
Реклама:
Реклама: