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Німеччина попередила Китай про наслідки підтримки РФ

Іванна Костіна, Роман ПетренкоСубота, 22 червня 2024, 14:22
Німеччина попередила Китай про наслідки підтримки РФ
габек, фото: getty images

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек знову попередив китайський уряд про економічні наслідки підтримки Росії у війні проти України.

Джерело: DPA, "Європейська правда"

Деталі: Війна Росії проти України безпосередньо зачіпає інтереси німецької та європейської безпеки, заявив Габек, який також обіймає посаду міністра економіки Німеччини, в суботу в Пекіні на зустрічі з представниками китайського уряду, присвяченій питанням клімату.

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Габек повторив аналогічні коментарі, зроблені ним у п'ятницю.

Китайську сторону очолював колега Габека Чжен Шаньцзе, голова Національної комісії з розвитку та реформ (NDRC). На цей орган покладено завдання керувати розвитком китайської економіки.

"Ми б діяли інакше і, безумовно, не так жорстко аналізували, де у нас є залежність від сировини і технічних товарів, якби не було цієї війни або підтримки Китаєм Росії у цій війні", – підкреслив Габек.

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Він додав, що ці речі неможливо відокремити: "Наші відносини, наші прямі відносини вже зазнали негативного впливу".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок закликав Китай відповісти за підтримку Пекіном російського вторгнення в Україну. 

У вівторок Пекін заявив, що НАТО "слід зайнятися самоаналізом, а не довільними наклепами і нападками на Китай".

Минулого тижня країни "Групи семи" заявили, що продовжать вживати заходів проти суб'єктів у Китаї та третіх країнах, які матеріально підтримують військову машину РФ у її загарбницькій війні проти України.

Теми: НімеччинаКитайРосіясанкції
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