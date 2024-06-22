Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия предупредила Китай о последствиях поддержки РФ

Иванна Костина, Роман ПетренкоСуббота, 22 июня 2024, 14:22
Германия предупредила Китай о последствиях поддержки РФ
габек, фото: getty images

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек снова предупредил китайское правительство об экономических последствиях поддержки России в войне против Украины.

Источник: DPA, "Европейская правда"

Детали: Война России против Украины непосредственно затрагивает интересы немецкой и европейской безопасности, заявил Хабек, который также занимает должность министра экономики Германии, в субботу в Пекине на встрече с представителями китайского правительства, посвященной вопросам климата.

Реклама:

Хабек повторил аналогичные комментарии, сделанные им в пятницу.

Китайскую сторону возглавлял коллега Хабека Чжэн Шаньцзе, председатель Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC). На этот орган возложена задача руководить развитием китайской экономики.

"Мы бы действовали иначе и, безусловно, не так жестко анализировали, где у нас есть зависимость от сырья и технических товаров, если бы не было этой войны или поддержки Китаем России в этой войне", – подчеркнул Хабек.

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что эти вещи невозможно отделить: "Наши отношения, наши прямые отношения уже подверглись негативному влиянию".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник призвал Китай ответить за поддержку Пекином российского вторжения в Украину.

Во вторник Пекин заявил, что НАТО "следует заняться самоанализом, а не произвольной клеветой и нападками на Китай".

На прошлой неделе страны "Группы семи" заявили, что продолжат принимать меры против субъектов в Китае и третьих странах, которые материально поддерживают военную машину РФ в ее захватнической войне против Украины.

Темы: ГерманияКитайРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший

Избиратели почти не изменили мнение о Байдене и Трампе после дебатов - опрос

обновленоВ шахте на Львовщине обвалился грунт, погибли шахтеры

В воскресенье графики отключений будут применять в течение всех суток

Политики в Европе ошеломлены выступлением Байдена на дебатах - СМИ

ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления россиян – источники

Все новости...
Германия
В Германии задержали трех человек по подозрению в шпионаже, среди них украинец
Rheinmetall получил крупнейший в истории заказ на боеприпасы, в том числе и для Украины
Германия передала Украине партию спецтехники для восстановления энергетики
Последние новости
01:11
Украина и США скоординировали шаги для поставки Patriot – Кулеба
00:25
Евро-2024Германия обыграла Данию и вышла в четвертьфинал
00:22
Саудовская Аравия призвала своих граждан выехать из Ливана
23:54
Стефанчук анонсировал назначение министров на одном из ближайших заседаний ВР
23:50
"Мне не стыдно сказать, что я попсовик": интервью с продюсером "Мавки" и "Конотопской ведьмы"
23:40
Молитвенный завтрак с Зеленским собрал более 800 человек из 15 стран
23:11
фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший
22:55
Россияне больше всего наступают возле Очеретино, на Времовском направлении атак стало больше – Генштаб
22:46
Евро-2024Матч Германии и Дании приостановили из-за страшного ливня
22:32
Россияне в субботу убили жителя Херсонщины, еще 3 ранили
Все новости...
Реклама:
Реклама: