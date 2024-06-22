Потужна злива у Львові повалила 100 дерев

У Львові вдень 22 червня пройшла потужна злива, повалено близько 100 дерев, пошкоджено дахи будинків та лінії електропередач.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий, соцмережі

Пряма мова Садового: "У Львові потужна гроза!

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Будьте обережні! Не стійте під деревами".

Деталі: Садовий додав, що влада має інформацію про повалені дерева та пошкоджені дахи. Також не курсують декілька трамваїв.

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Оновлено: Пізніше Садовий повідомив, що внаслідок негоди постраждалих немає. Роботу громадського транспорту відновлено повністю.

Повалено близько 100 дерев. Пошкоджено до 10 дахів. На Валовій провалився димохід шестиповерхового будинку, пошкодив дах.

Також пошкоджено лінії електропередач. Можлива часткова відсутність світла.