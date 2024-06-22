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Мощный ливень во Львове повалил 100 деревьев

Роман Петренко, Катерина ТищенкоСуббота, 22 июня 2024, 17:27
Мощный ливень во Львове повалил 100 деревьев
фото с соцсетей

Во Львове днем 22 июня прошел мощный ливень, повалено около 100 деревьев, повреждены крышы домов и линии электропередач.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый, соцсети

Прямая речь Садового: "Во Львове мощная гроза!

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Будьте осторожны! Не стойте под деревьями".

Детали: Садовый добавил, что власть располагает информацией о поваленных деревьях и поврежденных крышах. Также не курсируют несколько трамваев.

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Обновлено: Позже Садовый сообщил, что в результате непогоды пострадавших нет. Работа общественного транспорта восстановлена полностью.

Повалены около 100 деревьев. Повреждены до 10 крыш. На Валовой провалился дымоход шестиэтажного дома, повредил крышу.

Также повреждены линии электропередач. Возможно частичное отсутствие света.

Темы: Львовпогода
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