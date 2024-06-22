У служби ФСБ, що збирала інформацію про Україну, змінився керівник – ЗМІ

У 5-ї служби ФСБ, яка напередодні повномасштабного вторгнення відповідала за збір інформації про Україну, змінився керівник.

Джерело: "Важные истории" з посиланням на джерела

Деталі: За даними видання, місце Сергія Бєсєди зайняв Олексій Комков, який працював до цього заступником керівника служби контррозвідки.

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За словами співрозмовників видання, Бєсєда став радником директора ФСБ Олександра Бортнікова.

"Важные истории" посилаються на два джерела – колишнього співробітника російських спецслужб, а також знайомого Бєсєди.

П'ята служба ФСБ спеціалізується на зборі інформації всередині Росії та в країнах колишнього Радянського Союзу. Ухвалюючи рішення про повномасштабне вторгнення в Україну, правитель РФ Володимир Путін багато в чому покладався на відомості, надані саме цим підрозділом ФСБ, пише видання.

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Як з'ясувалося незабаром після початку вторгнення, інформація п'ятої служби багато в чому не відповідала дійсності. Зокрема, влада Росії була впевнена, що російська армія не зустріне на своєму шляху серйозного опору, йдеться в матеріалі.

На початку російського повномасштабного вторгнення низка ЗМІ навіть повідомляла, що Бєсєду і його колег заарештували за те, що їхня інформація про Україну не відповідала дійсності. Однак джерела "Важных историй" цього не підтверджували.

Тепер формальним приводом для відставки Бєсєди стало досягнення ним 70-річчя – граничного терміну служби.

"Однак це кадрове рішення пояснюється не тільки формальними причинами: усередині ФСБ точиться жорстока боротьба між різними владними угрупованнями за одразу кілька звільнюваних цьогоріч високопоставлених посад, включно з кріслом самого Бортнікова", - ідеться в статті.

Директору ФСБ цього року виповниться 73 роки (на нього не поширюються вікові обмеження через високе звання генерала армії), і він давно "проситься на спочинок за станом здоров'я", кажуть джерела "Важных историй". Одним із кандидатів на його місце називають Сергія Корольова, першого заступника директора ФСБ, якого пов'язують із лідерами російського злочинного світу, включно з "кілером № 1" Росії Асланом Гагієвим.

Олексій Комков, призначений керівником п'ятої служби, вважається протеже Корольова.