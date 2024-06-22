У службы ФСБ, которая собирала информацию об Украине, сменился руководитель – СМИ

Сергей Беседа, фото: журнал "ФСБ: за и против"

У 5-ой службы ФСБ, которая накануне полномасштабного вторжения отвечала за сбор информации об Украине, сменился руководитель.

Источник: "Важные истории" со ссылкой на источники

Детали: По данным издания, место Сергея Беседы занял Алексей Комков, работавший до этого заместителем руководителя службы контрразведки.

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По словам собеседников издания, Беседа стал советником директора ФСБ Александра Бортникова.

"Важные истории" ссылаются на два источника – бывшего сотрудника российских спецслужб, а также знакомого Беседы.

Пятая служба ФСБ специализируется на сборе информации внутри России и в странах бывшего Советского Союза. Принимая решение о полномасштабном вторжении в Украину, правитель РФ Владимир Путин во многом полагался на сведения, предоставленные именно этим подразделением ФСБ, пишет издание.

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Как выяснилось вскоре после начала вторжения, информация пятой службы во многом не соответствовала действительности. В частности, власти России были уверены, что российская армия не встретит на своем пути серьезного сопротивления, говорится в материале.

В начале российского полномасштабного вторжения ряд СМИ даже сообщали, что Беседа и его коллеги были арестованы за то, что их информация об Украине не соответствовала действительности. Однако источники "Важных историй" это не подтверждали.

Сейчас формальным поводом для отставки Беседы стало достижение им 70-летия – предельного срока службы.

"Однако это кадровое решение объясняется не только формальными причинами: внутри ФСБ идет жестокая борьба между различными властными группировками за сразу несколько освобождающихся в этом году высокопоставленных постов, включая кресло самого Бортникова", – говорится в статье.

Директору ФСБ в этом году исполнится 73 года (на него не распространяются возрастные ограничения из-за высокого звания генерала армии), и он давно "просится на покой по состоянию здоровья", говорят источники "Важных историй". Одним из кандидатов на его место называют Сергея Королева, первого заместителя директора ФСБ, которого связывают с лидерами российского преступного мира, включая "киллера № 1" России Аслана Гагиева.

Алексей Комков, назначенный руководителем пятой службы, считается протеже Королева.