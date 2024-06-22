В Одесі чоловік загинув у парку від вибуху гранати

місце, де знайшли тіло в Одесі, фото поліції

В Одесі у парку на Кримському бульварі виявили тіло місцевого мешканця з вибуховими травмами, на місці події знайшли уламки, попередньо, ручної гранати.

Джерело: поліція Одещини

Деталі: Повідомлення про виявлене тіло у парку надійшло у суботу зранку до поліції від місцевого мешканця.

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Дослівно: "Під час огляду місця події поліцейські вилучили уламки, попередньо ручної гранати, а на тілі небіжчика, яким виявився 43-річний містянин, що жив неподалік, виявили травми, характерні для вибухових.

Точну причину смерті будуть встановлювати судово-медичні експерти".

Більше деталей: Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України попередньо з приміткою "самогубство" та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).