В Одесі чоловік загинув у парку від вибуху гранати
В Одесі у парку на Кримському бульварі виявили тіло місцевого мешканця з вибуховими травмами, на місці події знайшли уламки, попередньо, ручної гранати.
Джерело: поліція Одещини
Деталі: Повідомлення про виявлене тіло у парку надійшло у суботу зранку до поліції від місцевого мешканця.
Дослівно: "Під час огляду місця події поліцейські вилучили уламки, попередньо ручної гранати, а на тілі небіжчика, яким виявився 43-річний містянин, що жив неподалік, виявили травми, характерні для вибухових.
Точну причину смерті будуть встановлювати судово-медичні експерти".
Більше деталей: Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України попередньо з приміткою "самогубство" та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).