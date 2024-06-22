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В Одессе мужчина погиб в парке от взрыва гранаты

Катерина ТищенкоСуббота, 22 июня 2024, 16:43
В Одессе мужчина погиб в парке от взрыва гранаты
место, где нашли тело в Одессе, фото полиции

В Одессе в парке на Крымском бульваре обнаружили тело местного жителя со взрывными травмами, на месте происшествия нашли обломки, предварительно, ручной гранаты.

Источник: полиция Одесской области

Детали: Сообщение об обнаруженном теле в парке поступило в субботу утром в полицию от местного жителя.

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Дословно: "При осмотре места происшествия полицейские изъяли обломки, предварительно ручной гранаты, а на теле покойника, которым оказался 43-летний горожанин, живший неподалеку, обнаружили травмы, характерные для взрывных.

Точную причину смерти будут устанавливать судебно-медицинские эксперты".

 

Больше деталей: Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины предварительно с пометкой "самоубийство" и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Темы: Одессавзрыв
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