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Депутата Сумської облради підозрюють в умисному вбивстві працівника лісництва

Катерина ТищенкоСубота, 22 червня 2024, 21:04
Депутата Сумської облради підозрюють в умисному вбивстві працівника лісництва
знаряддя вбивства, фото прокуратури

Депутату Сумської обласної ради повідомили про підозру в умисному вбивстві працівника лісництва.

Джерело: прокуратура Сумщини

Дослівно: "Керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко 22 червня 2024 року повідомив про підозру депутату Сумської обласної ради за фактом умисного вбивства майстра лісу (ч. 1 ст. 115 КК України).

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За даними слідства, подія сталась 21 червня 2024 року близько 19:00 год на території мисливського господарства "Північний ліс", що розташоване в с. Заріччя Конотопського району.

Під час пристрілки власного мисливського карабіну депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва, який перебував у зоні ведення вогню. Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події".

Деталі: Наразі підозрюваний перебуває в Ізоляторі тимчасового тримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

ВІДЕО ДНЯ

Досудове розслідування здійснюється слідчими Слідчого управління ГУНП в Сумській області.

Прокуратура не повідомляє імені депутата.

Теми: Сумська областьвбивство
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