Депутата Сумского облсовета подозревают в умышленном убийстве работника лесничества

Депутату Сумского областного совета сообщили о подозрении в умышленном убийстве работника лесничества.

Источник: прокуратура Сумщины

Дословно: "Руководитель Сумской областной прокуратуры Александр Панченко 22 июня 2024 года сообщил о подозрении депутату Сумского областного совета по факту умышленного убийства мастера леса (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Реклама:

По данным следствия, событие произошло 21 июня 2024 года около 19:00 часов на территории охотничьего хозяйства "Северный лес", расположенного в с. Заречье Конотопского района.

Во время пристрелки собственного охотничьего карабина депутат, вместо установленной мишени, выстрелил в работника лесничества, который находился в зоне ведения огня. От полученного огнестрельного ранения 46-летний пострадавший скончался на месте происшествия".

Детали: Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

ВИДЕО ДНЯ

Досудебное расследование осуществляется следователями Следственного управления ГУНП в Сумской области.

Прокуратура не сообщает имени депутата.