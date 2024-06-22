На Черкащині затримали підозрюваного у вбивстві 10-річної дівчинки

На Черкащині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 10-річної дівчинки.

Джерело: Національна поліція України

Деталі: 21 червня до поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Шпола Звенигородського району про те, що її 10-річна донька пішла до місцевого магазину та довгий час не повертається додому.

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Дослівно: "Оперативники карного розшуку встановили, що до дівчинки, яка поверталася з магазину додому, підійшов незнайомий чоловік та запропонував їй піти разом до місцевого будинку культури.

У приміщенні, де нікого не було, зловмисник вчинив насильницькі дії щодо дитини, внаслідок яких вона померла. Щоб приховати злочин, зловмисник намагався сховати тіло вбитої дитини".

Більше деталей: Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.