На Черкащині затримали підозрюваного у вбивстві 10-річної дівчинки
Субота, 22 червня 2024, 23:09
На Черкащині поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 10-річної дівчинки.
Джерело: Національна поліція України
Деталі: 21 червня до поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Шпола Звенигородського району про те, що її 10-річна донька пішла до місцевого магазину та довгий час не повертається додому.
Реклама:
Дослівно: "Оперативники карного розшуку встановили, що до дівчинки, яка поверталася з магазину додому, підійшов незнайомий чоловік та запропонував їй піти разом до місцевого будинку культури.
У приміщенні, де нікого не було, зловмисник вчинив насильницькі дії щодо дитини, внаслідок яких вона померла. Щоб приховати злочин, зловмисник намагався сховати тіло вбитої дитини".
Більше деталей: Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.