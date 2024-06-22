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В Черкасской области задержали подозреваемого в убийстве 10-летней девочки

Катерина ТищенкоСуббота, 22 июня 2024, 23:09
В Черкасской области задержали подозреваемого в убийстве 10-летней девочки
фото полиции

В Черкасской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве 10-летней девочки.

Источник: Национальная полиция Украины

Детали: 21 июня в полицию поступило сообщение от жительницы города Шпола Звенигородского района о том, что ее 10-летняя дочь пошла в местный магазин и долгое время не возвращается домой.

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Дословно: "Оперативники уголовного розыска установили, что к девочке, которая возвращалась из магазина домой, подошел незнакомый мужчина и предложил ей пойти вместе в местный дом культуры.

В помещении, где никого не было, злоумышленник совершил насильственные действия в отношении ребенка, в результате которых она умерла. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник пытался спрятать тело убитого ребенка".

Больше деталей: Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Темы: Черкасская областьубийствополиция
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