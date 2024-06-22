В Черкасской области задержали подозреваемого в убийстве 10-летней девочки
В Черкасской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве 10-летней девочки.
Источник: Национальная полиция Украины
Детали: 21 июня в полицию поступило сообщение от жительницы города Шпола Звенигородского района о том, что ее 10-летняя дочь пошла в местный магазин и долгое время не возвращается домой.
Дословно: "Оперативники уголовного розыска установили, что к девочке, которая возвращалась из магазина домой, подошел незнакомый мужчина и предложил ей пойти вместе в местный дом культуры.
В помещении, где никого не было, злоумышленник совершил насильственные действия в отношении ребенка, в результате которых она умерла. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник пытался спрятать тело убитого ребенка".
Больше деталей: Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.