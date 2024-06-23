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У Польщі розглядають повне закриття кордону з Білоруссю

Олена ІвашківНеділя, 23 червня 2024, 01:02
У Польщі розглядають повне закриття кордону з Білоруссю
Польський солдат чергує біля стіни на кордоні з Білоруссю, фото: Getty Images

Варшава вивчає, які наслідки матиме для економіки та місцевих громад закриття прикордонних переходів з Білоруссю. 

Джерело: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі TVN24

Деталі: На запитання, чи можемо ми щось вимагати від білоруської сторони, він відповів, що "у нас ще діють прикордонні переходи" 

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Пряма мова Сікорського: "Зараз ми вивчаємо, які наслідки це матиме для нашої економіки та місцевих громад".

Ще деталі: Він зазначив, що, наприклад, "фіни закрили прикордонні переходи з Росією і катання закінчилося".

Сікорський також підкреслив, що те, що відбувається на нашому східному кордоні, "наразі є повністю контрольованою операцією російських і білоруських служб". 

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За його словами, що особливо вражає, що ці люди проходять інструктаж офіцерів білоруської держави, як вдарити польського солдата, польського прикордонника, навіть коли хлопці в жилетах. Він наголосив, що це абсолютно неприйнятно.

Сікорський зазначив, що "ми приймемо рішення після аналізу їх впливу, щоб Лукашенко відчув їхню дію, а не ми.

Нагадаємо:

  • 6 червня  стало відомо, що у Польщі помер прикордонник, який отримав ножове поранення в районі села Дубичі Церковні, коли мігранти намагались прорватись з території Білорусі.
  • 28 травня в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні група з близько 50 іноземців кидала в бік польських патрулів гілки та каміння. Під час спроби мігрантів силою перетнути кордон один з них завдав ножового поранення польському військовому.
  • 10 червня польський уряд підтримав пропозицію Міністерства внутрішніх справ і адміністрації про утворення тимчасової буферної зони на кордоні з Білоруссю.
  •  Білоруському тимчасовому повіреному була вручена нота протесту у зв'язку зі смертю польського прикордонника з вимогою до білоруської влади встановити особу вбивці і передати його польській владі.

Теми: ПольщаБілорусь
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