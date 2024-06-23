В Польше рассматривают полное закрытие границы с Беларусью

Польский солдат дежурит у стены на границе с Беларусью, фото: Getty Images

Варшава изучает какие последствия будет иметь для экономики и местных общин закрытие пограничных переходов с Беларусью.

Источник: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире TVN24

Детали: На вопрос, можем ли мы что-то требовать от белорусской стороны, он ответил, что "у нас еще действуют пограничные переходы"

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Прямая речь Сикорского: "Сейчас мы изучаем, какие последствия это будет иметь для нашей экономики и местных общин".

Еще детали: Он отметил, что, например, "финны закрыли пограничные переходы с Россией и катание закончилось".

Сикорский также подчеркнул, что то, что происходит на нашей восточной границе, "сейчас является полностью контролируемой операцией российских и белорусских служб".

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По его словам, особенно поражает, что эти люди проходят инструктаж офицеров белорусского государства, как ударить польского солдата, польского пограничника, даже когда ребята в жилетах. Он подчеркнул, что это абсолютно неприемлемо.

Сикорский отметил, что "мы примем решение после анализа их влияния, чтобы Лукашенко почувствовал их действие, а не мы.

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