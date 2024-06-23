Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Польше рассматривают полное закрытие границы с Беларусью

Алена ИвашкивВоскресенье, 23 июня 2024, 01:02
В Польше рассматривают полное закрытие границы с Беларусью
Польский солдат дежурит у стены на границе с Беларусью, фото: Getty Images

Варшава изучает какие последствия будет иметь для экономики и местных общин закрытие пограничных переходов с Беларусью. 

Источник: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире TVN24

Детали: На вопрос, можем ли мы что-то требовать от белорусской стороны, он ответил, что "у нас еще действуют пограничные переходы" 

Реклама:

Прямая речь Сикорского: "Сейчас мы изучаем, какие последствия это будет иметь для нашей экономики и местных общин".

Еще детали: Он отметил, что, например, "финны закрыли пограничные переходы с Россией и катание закончилось".

Сикорский также подчеркнул, что то, что происходит на нашей восточной границе, "сейчас является полностью контролируемой операцией российских и белорусских служб". 

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, особенно поражает, что эти люди проходят инструктаж офицеров белорусского государства, как ударить польского солдата, польского пограничника, даже когда ребята в жилетах. Он подчеркнул, что это абсолютно неприемлемо.

Сикорский отметил, что "мы примем решение после анализа их влияния, чтобы Лукашенко почувствовал их действие, а не мы.

Напомним:

  • 6 июня стало известно, что в Польше умер пограничник, получивший ножевое ранение в районе села Дубиче Церкевне, когда мигранты пытались прорваться с территории Беларуси.
  • 28 мая в районе пограничной заставы в селе Дубиче Церкевне группа из около 50 иностранцев бросали в сторону польских патрулей ветки и камни. Во время попытки мигрантов силой пересечь границу один из них нанес ножевое ранение польскому военному.
  • 10 июня польское правительство поддержало предложение Министерства внутренних дел и администрации о создании временной буферной зоны на границе с Беларусью.
  • белорусскому временному поверенному была вручена нота протеста в связи со смертью польского пограничника с требованием к белорусским властям установить личность убийцы и передать его польским властям.

Темы: ПольшаБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший

Избиратели почти не изменили мнение о Байдене и Трампе после дебатов - опрос

обновленоВ шахте на Львовщине обвалился грунт, погибли шахтеры

В воскресенье графики отключений будут применять в течение всех суток

Политики в Европе ошеломлены выступлением Байдена на дебатах - СМИ

ГБР проверит действия генерала Содоля во время наступления россиян – источники

Все новости...
Польша
Польша сообщила об еще одной "очень напряженной ночи" во время обстрелов Россией Украины
Посла Украины в Польше переводят в Чехию, где главы дипмиссии не было два года
Воздушный шар из России полетал над Польшей пять часов и вылетел
Последние новости
01:54
Оккупанты на Луганщине будут передавать жилье украинцев силовикам и мигрантам
01:11
Украина и США скоординировали шаги для поставки Patriot – Кулеба
00:25
Евро-2024Германия обыграла Данию и вышла в четвертьфинал
00:22
Саудовская Аравия призвала своих граждан выехать из Ливана
23:54
Стефанчук анонсировал назначение министров на одном из ближайших заседаний ВР
23:50
"Мне не стыдно сказать, что я попсовик": интервью с продюсером "Мавки" и "Конотопской ведьмы"
23:40
Молитвенный завтрак с Зеленским собрал более 800 человек из 15 стран
23:11
фотоВ Вольнянске Запорожской области завершили спасательные работы: 7 погибших, 31 пострадавший
22:55
Россияне больше всего наступают возле Очеретино, на Времовском направлении атак стало больше – Генштаб
22:46
Евро-2024Матч Германии и Дании приостановили из-за страшного ливня
Все новости...
Реклама:
Реклама: