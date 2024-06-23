Членів найбагатшої британської сім'ї засудили до тюремних термінів за експлуатацію слуг

Члени родини індійсько-швейцарського мільярдера Намрата Хіндуджа (ліворуч) і Аджай Хіндуджа (другий справа) біля будівлі суду в Женеві зі своїми адвокатами, фото: Getty Images

Четверо членів найбагатшої сім'ї Великобританії отримали тюремні терміни за експлуатацію персоналу, привезеного з Індії для роботи на своїй віллі в Женеві.

Джерело: BBC

Деталі: Пракаш і Камаль Хіндуджа, а також їхній син Аджай і його дружина Намрата були визнані швейцарським судом винними в експлуатації та нелегальному працевлаштуванні і засуджені до тюремного ув'язнення терміном від чотирьох до чотирьох з половиною років.

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За більш серйозним звинуваченням у торгівлі людьми їх було виправдано.

Адвокати, які представляють підсудних, заявили, що мають намір подати апеляцію на це рішення.

Виступаючи перед судом, Роберт Ассаель, адвокат підсудних, сказав: "Я шокований. Ми будемо боротися до кінця".

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Троє робітників, які приїхали з Індії, стверджують, що сім'я платила їм лише 7 фунтів стерлінгів (8 доларів) за 18-годинний робочий день - менше десятої частини суми, передбаченої швейцарським законодавством, - і конфіскувала їхні паспорти.

Вони також стверджували, що сім'я, статки якої оцінюються приблизно в 37 мільярдів фунтів стерлінгів, рідко дозволяла їм виходити з дому.

Під час судового процесу прокурори стверджували, що сім'я витрачала більше на собаку, ніж на прислугу.

Захист стверджував, що працівники отримували достатньо пільг, не були ізольовані і могли вільно залишати віллу.

Працівники "були вдячні індусам за те, що вони запропонували їм краще життя", - стверджував пан Ассаель.

Найстарші члени сім’ї, обом за 70 років, не з'явилися на судові засідання, через поганий стан здоров'я. Аджай і Намрата були присутні на суді, але не почули вирок.

Після винесення вироку обвинувачення попросило негайно видати ордер на арешт молодшого з подружжя Хіндуджа, але суддя відмовив у цьому.

Захист заявив, що Камаль Хіндула зараз перебуває в лікарні в Монако, а троє інших членів сім'ї - біля його ліжка.

Женева, центр міжнародних організацій, а також світових багатіїв, не вперше опиняється в центрі уваги через ймовірне жорстоке поводження з прислугою.

Минулого року четверо домашніх працівників з Філіппін подали позов проти одного з женевських дипломатичних представництв при ООН, стверджуючи, що їм роками не платили зарплату.

Сім'я Хіндуджа володіє Hinduja Group, багатонаціональною групою з інтересами в нафтовій, газовій та банківській сферах.

Сім'я також володіє готелем Raffles у Лондоні.

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