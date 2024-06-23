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Членов богатейшей британской семьи приговорили к тюремным срокам за эксплуатацию слуг

Алена ИвашкивВоскресенье, 23 июня 2024, 02:05
Членов богатейшей британской семьи приговорили к тюремным срокам за эксплуатацию слуг
Члены семьи индийско-швейцарского миллиардера Намрата Хиндуджа (слева) и Аджай Хиндуджа (второй справа) у здания суда в Женеве со своими адвокатами, фото: Getty Images

Четверо членов самой богатой семьи Великобритании получили тюремные сроки за эксплуатацию персонала, привезенного из Индии для работы на своей вилле в Женеве.

Источник: BBC

Детали: Пракаш и Камаль Хиндуджа, а также их сын Аджай и его жена Намрата были признаны швейцарским судом виновными в эксплуатации и нелегальном трудоустройстве и приговорены к тюремному заключению сроком от четырех до четырех с половиной лет.

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По более серьезному обвинению в торговле людьми они были оправданы.

Адвокаты, представляющие подсудимых, заявили, что намерены подать апелляцию на это решение.

Выступая перед судом, Роберт Ассаэль, адвокат подсудимых, сказал: "Я шокирован. Мы будем бороться до конца".

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Трое рабочих, приехавших из Индии, утверждают, что семья платила им всего 7 фунтов стерлингов (8 долларов) за 18-часовой рабочий день - менее десятой части суммы, предусмотренной швейцарским законодательством, - и конфисковала их паспорта.

Они также утверждали, что семья, состояние которой оценивается примерно в 37 миллиардов фунтов стерлингов, редко позволяла им выходить из дома.

Во время судебного процесса прокуроры утверждали, что семья тратила больше на собаку, чем на прислугу.

Защита утверждала, что работники получали достаточно льгот, не были изолированы и могли свободно покидать виллу.

Работники "были благодарны индусам за то, что они предложили им лучшую жизнь", - утверждал г-н Ассаэль.

Самые старшие члены семьи, обоим за 70 лет, не явились на судебные заседания, из-за плохого состояния здоровья. Аджай и Намрата присутствовали на суде, но не услышали приговор.

После вынесения приговора обвинение попросило немедленно выдать ордер на арест младшего из супругов Хиндуджа, но судья отказал в этом.

Защита заявила, что Камаль Хиндула сейчас находится в больнице в Монако, а трое других членов семьи - у его постели.

Женева, центр международных организаций, а также мировых богачей, не впервые оказывается в центре внимания из-за вероятного жестокого обращения с прислугой.

В прошлом году четверо домашних работников из Филиппин подали иск против одного из женевских дипломатических представительств при ООН, утверждая, что им годами не платили зарплату.

Семья Хиндуджа владеет Hinduja Group, многонациональной группой с интересами в нефтяной, газовой и банковской сферах.

Семья также владеет отелем Raffles в Лондоне.

Напомним:

  • В Италии пообещали усилить борьбу с эксплуатацией трудовых мигрантов. Этот шаг был сделан после смерти гражданина Индии Сатнама Сингха, работника фермы, которого, как утверждается, работодатель оставил на дороге в сельской местности Латина, недалеко от Рима, после того, как ему оторвало руку в результате несчастного случая на производстве. Эта новость была широко осуждена политиками и профсоюзами.

Темы: Великобритания
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