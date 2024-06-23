В Саудівській Аравії через екстремальну спеку загинуло майже пів тисячі паломників до Мекки

Мусульманські паломники прибувають до наметового табору Міна під час щорічного паломництва хадж поблизу священного міста Мекка, фото: Getty Images

Офіційна кількість загиблих під час цьогорічного паломництва мусульман до Мекки у Саудівській Аравії сягнула майже 500 осіб.

Джерело: CNN

Деталі: Паломництво до Мекки проходило в екстремальних погодних умовах, коли температура перевищувала середні показники. Точна кількість загиблих залишається невідомою і, як очікується, ще зростатиме, оскільки кожна країна окремо оголошує про загибель своїх громадян.

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Крім того, уряди знають лише про тих паломників, які зареєструвалися і поїхали до Мекки в рамках квоти своєї країни, тому побоюються більшої кількості смертей серед незареєстрованих паломників.

40-річний Зіррар Алі, який у п'ятницю повернувся до Лондона з паломництва зі своїм 70-річним батьком, розповів журналістам, що влада не забезпечила достатньої кількості води, тіні та медичної допомоги паломникам хаджу протягом тижня, коли він там перебував.

Пряма мова Алі: "Мені здавалося, що людей занадто багато, а медиків не вистачає, тому вони просто чекають, коли станеться найгірше з найгіршого, і тоді вони втрутяться. Я не міг зосередитися на своєму хаджі, коли бачив, як страждають ці люди".

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Ще деталі: Він також додав, що люди, які втрачали свідомість, стали регулярним явищем.

Слова Алі підтримав інший свідок, 44-річний Ахмад з Індонезії, який розповів CNN, що бачив, як багато людей хворіли і навіть помирали від спеки: "Дорогою додому я бачив багато померлих паломників. Майже через кожні кілька сотень метрів лежало тіло, накрите тканиною іхром (біла тканина - ред.)".

Обидва паломники нарікають на погану інфраструктуру та організацію цьогорічного паломництва, особливо для тих, хто подорожував самостійно, поза ліцензованими туристичними групами.

Саудівська Аравія вимагає від кожного паломника придбати одну з 1,8 мільйона ліцензій для легального доступу до Мекки. Ці ліцензії можуть коштувати кілька тисяч доларів США. Паломники без ліцензії, як правило, не подорожують в організованих туристичних автобусах з кондиціонером, у них немає доступу до води і їжі.

Всі паломники проводять більшу частину дня, гуляючи на відкритому повітрі в палючу спеку.

За словами Алі, п'ять годин ходьби щодня - це мінімум, але багато паломників проводять на вулиці по 12 годин на день.

Він вважає, що, хоча довга прогулянка є невід'ємною частиною хаджу, уряд Саудівської Аравії мав би надати більше допомоги.

За даними Головного управління статистики Саудівської Аравії, понад 1,8 мільйона людей взяли участь у цьогорічному хаджі, одному з найбільших релігійних зібрань у світі.

Хоча смерті серед паломників не є рідкістю (минулого року їх було понад 200), цьогорічне зібрання проходить в умовах особливо високої температури.

Сезон хаджу змінюється щороку за ісламським календарем, і цього року він припав на червень, один з найспекотніших місяців у королівстві.

Він відбувається через два місяці і 10 днів після закінчення Рамадану, під час ісламського місяця Дуль-Хіджа. Оскільки ісламський календар є місячним і коротшим за григоріанський, терміни хаджу за григоріанським календарем щороку дещо зміщуються.