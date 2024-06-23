В Саудівській Аравії через екстремальну спеку загинуло майже пів тисячі паломників до Мекки
Офіційна кількість загиблих під час цьогорічного паломництва мусульман до Мекки у Саудівській Аравії сягнула майже 500 осіб.
Джерело: CNN
Деталі: Паломництво до Мекки проходило в екстремальних погодних умовах, коли температура перевищувала середні показники. Точна кількість загиблих залишається невідомою і, як очікується, ще зростатиме, оскільки кожна країна окремо оголошує про загибель своїх громадян.
Крім того, уряди знають лише про тих паломників, які зареєструвалися і поїхали до Мекки в рамках квоти своєї країни, тому побоюються більшої кількості смертей серед незареєстрованих паломників.
40-річний Зіррар Алі, який у п'ятницю повернувся до Лондона з паломництва зі своїм 70-річним батьком, розповів журналістам, що влада не забезпечила достатньої кількості води, тіні та медичної допомоги паломникам хаджу протягом тижня, коли він там перебував.
Пряма мова Алі: "Мені здавалося, що людей занадто багато, а медиків не вистачає, тому вони просто чекають, коли станеться найгірше з найгіршого, і тоді вони втрутяться. Я не міг зосередитися на своєму хаджі, коли бачив, як страждають ці люди".
Ще деталі: Він також додав, що люди, які втрачали свідомість, стали регулярним явищем.
Слова Алі підтримав інший свідок, 44-річний Ахмад з Індонезії, який розповів CNN, що бачив, як багато людей хворіли і навіть помирали від спеки: "Дорогою додому я бачив багато померлих паломників. Майже через кожні кілька сотень метрів лежало тіло, накрите тканиною іхром (біла тканина - ред.)".
Обидва паломники нарікають на погану інфраструктуру та організацію цьогорічного паломництва, особливо для тих, хто подорожував самостійно, поза ліцензованими туристичними групами.
Саудівська Аравія вимагає від кожного паломника придбати одну з 1,8 мільйона ліцензій для легального доступу до Мекки. Ці ліцензії можуть коштувати кілька тисяч доларів США. Паломники без ліцензії, як правило, не подорожують в організованих туристичних автобусах з кондиціонером, у них немає доступу до води і їжі.
Всі паломники проводять більшу частину дня, гуляючи на відкритому повітрі в палючу спеку.
За словами Алі, п'ять годин ходьби щодня - це мінімум, але багато паломників проводять на вулиці по 12 годин на день.
Він вважає, що, хоча довга прогулянка є невід'ємною частиною хаджу, уряд Саудівської Аравії мав би надати більше допомоги.
За даними Головного управління статистики Саудівської Аравії, понад 1,8 мільйона людей взяли участь у цьогорічному хаджі, одному з найбільших релігійних зібрань у світі.
Хоча смерті серед паломників не є рідкістю (минулого року їх було понад 200), цьогорічне зібрання проходить в умовах особливо високої температури.
Сезон хаджу змінюється щороку за ісламським календарем, і цього року він припав на червень, один з найспекотніших місяців у королівстві.
Він відбувається через два місяці і 10 днів після закінчення Рамадану, під час ісламського місяця Дуль-Хіджа. Оскільки ісламський календар є місячним і коротшим за григоріанський, терміни хаджу за григоріанським календарем щороку дещо зміщуються.