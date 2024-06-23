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В Саудовской Аравии из-за экстремальной жары погибло почти полтысячи паломников в Мекку

Алена ИвашкивВоскресенье, 23 июня 2024, 03:15
В Саудовской Аравии из-за экстремальной жары погибло почти полтысячи паломников в Мекку
Мусульманские паломники прибывают к наметному табору Мина во время священного паломничества хадж вблизи священного города Мекка, фото: Getty Images

Официальное количество погибших во время нынешнего паломничества в Мекку в Саудовской Аравии достигло почти 500 человек.

Источник: CNN

Детали: Паломничество в Мекку проходило в экстремальных погодных условиях, когда температура превышала средние показатели. Точное количество погибших остается неизвестным и, как ожидается, будет еще расти, поскольку каждая страна отдельно объявляет о гибели своих граждан.

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Кроме того, правительства знают только о тех паломниках, которые зарегистрировались и поехали в Мекку в рамках квоты своей страны, поэтому опасаются большего количества смертей среди незарегистрированных паломников.

40-летний Зиррар Али, который в пятницу вернулся в Лондон из паломничества со своим 70-летним отцом, рассказал журналистам, что власти не обеспечили достаточного количества воды, тени и медицинской помощи паломникам хаджа в течение недели, когда он там находился.

Прямая речь Али: "Мне казалось, что людей слишком много, а медиков не хватает, поэтому они просто ждут, когда произойдет худшее из худшего, и тогда они вмешаются. Я не мог сосредоточиться на своем хадже, когда видел, как страдают эти люди".

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Еще детали: Он также добавил, что люди, которые теряли сознание, стали регулярным явлением.

Слова Али поддержал другой свидетель, 44-летний Ахмад из Индонезии, который рассказал CNN, что видел, как многие люди болели и даже умирали от жары: "По дороге домой я видел много умерших паломников. Почти через каждые несколько сотен метров лежало тело, накрытое тканью ихром (белая ткань - ред.)".

Оба паломника жалуются на плохую инфраструктуру и организацию нынешнего паломничества, особенно для тех, кто путешествовал самостоятельно, вне лицензированных туристических групп.

Саудовская Аравия требует от каждого паломника приобрести одну из 1,8 миллиона лицензий для легального доступа в Мекку. Эти лицензии могут стоить несколько тысяч долларов США. Паломники без лицензии, как правило, не путешествуют в организованных туристических автобусах с кондиционером, у них нет доступа к воде и еде.

Все паломники проводят большую часть дня, гуляя на открытом воздухе в палящий зной.

По словам Али, пять часов ходьбы ежедневно - это минимум, но многие паломники проводят на улице по 12 часов в день.

Он считает, что, хотя долгая прогулка является неотъемлемой частью хаджа, правительство Саудовской Аравии должно было бы оказать больше помощи.

По данным Главного управления статистики Саудовской Аравии, более 1,8 миллиона человек приняли участие в нынешнем хадже, одном из крупнейших религиозных собраний в мире.

Хотя смерти среди паломников не являются редкостью (в прошлом году их было более 200), нынешнее собрание проходит в условиях особенно высокой температуры.

Сезон хаджа меняется каждый год по исламскому календарю, и в этом году он пришелся на июнь, один из самых жарких месяцев в королевстве.

Он происходит через два месяца и 10 дней после окончания Рамадана, во время исламского месяца Дуль-Хиджа. Поскольку исламский календарь является лунным и короче григорианского, сроки хаджа по григорианскому календарю каждый год несколько смещаются.

Темы: Саудовская Аравия
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