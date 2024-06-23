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ISW: Нарощування темпів на Донеччині може свідчити про початок літнього наступу росіян

Олена ІвашківНеділя, 23 червня 2024, 04:15
ISW: Нарощування темпів на Донеччині може свідчити про початок літнього наступу росіян
Українські військові, фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська нарощують темпи своїх наступальних операцій у Донецькій області, водночас зменшуючи інтенсивність атак на півночі Харківської області. Це може свідчити про підготовку до літнього наступу, якщо не його початок.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Відповідно до оцінки військових аналітиків, російські наступальні операції в Харківській області мають на меті насамперед зафіксувати та відволікти українські сили, щоб дати можливість російським військам активізуватися на інших ділянках фронту. 

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Російські війська збільшили інтенсивність атак на напрямку Торецьк-Горлівка в ніч на 18 червня і підтримували відносно високу інтенсивність атак на цій ділянці з 19 по 22 червня, здобувши кілька тактичних перемог на цій ділянці. 

Російські війська загалом не проявляли активності на цій ділянці фронту протягом усього 2024 року, тому їхня активізація та інтенсифікація заслуговують на увагу. 

На противагу цьому, темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області різко знизився в останні дні, особливо у порівнянні з серединою травня цього року. 

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За оцінками ISW, російське командування давно вважає, що наступальна операція в Харківській області мала на меті зафіксувати українську живу силу та дефіцитні матеріальні засоби вздовж північного кордону, щоб надати російським військам можливість відновити наступальні операції на інших, більш важливих ділянках театру бойових дій, зокрема, в Донецькій області. 

Українські джерела підтвердили, що деякі українські сили передислокували підрозділи на Харківський напрямок з Донецької області, тому російські війська можуть використовувати цю передбачувану слабкість українських позицій для посилення атак, особливо на напрямку Торецьк-Горлівка. 

Крім того, російські війська підтримують високу інтенсивність обстрілів у напрямку Часового Яру та навколо Авдіївки після зниження темпів у Харківській області, і можуть незабаром посилити атаки в цьому районі. Це залежить від того, чи російське командування визначить найближчі тижні як сприятливий час для наступу на цих напрямках до того, як українські війська передислокують резерви назад у Донецьку область. 

Українські джерела попереджають, що Росія проведе літній наступ, який, ймовірно, буде зосереджений на сході України, після наступу на півночі, метою якого було розтягнути обмежені ресурси України і нещодавня активізація в Донецькій області може свідчити про підготовку до такого літнього наступу, якщо він ще не розпочався.

Ключові висновки ISW за 22 червня:

  • Російські війська, схоже, нарощують темпи своїх наступальних операцій у Донецькій області, водночас зменшуючи кількість обстрілів на півночі Харківської області - відповідно до оцінки ISW, російські наступальні операції в Харківській області мають на меті насамперед зафіксувати та відволікти українські сили, щоб дозволити російським військам активізуватися в інших частинах театру бойових дій.
  • Політика США продовжує забороняти українським військам завдавати ударів по легітимних військових цілях на російській території в межах досяжності ЗРК "Himars".
  • Російська протиповітряна оборона знизить ефективність українських F-16, якщо США не дозволять українським військам використовувати ПТРК для знищення російських систем протиповітряної оборони на російській території.
  • Часткове усунення російського притулку вже мало чистий позитивний ефект, підкреслюючи потужний прихований потенціал, якого може досягти більш масштабна зміна політики.
  • Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила 21 червня, що Нідерланди та ще одна неназвана країна поставлять Україні систему протиповітряної оборони Patriot.
  • Російське опозиційне видання "Важние истории" повідомило про низку змін у керівництві П'ятої служби Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, яка, як повідомляється, спеціалізується на зборі розвідувальної інформації в Росії та країнах колишнього Радянського Союзу.
  • За повідомленнями, західні країни надали Україні боєприпасів сербського виробництва на суму близько 800 мільйонів євро (855,4 мільйона доларів), незважаючи на постійні зусилля президента Сербії Александара Вучича, спрямовані на пошук балансу між Росією та Заходом.
  • Супутникові знімки підтвердили, що українські війська завдали удару щонайменше по одному російському навчальному центру протиповітряної оборони в Краснодарському краї під час нещодавніх ударів з 20 на 21 червня.
  • Деякі російські блогери стверджують, що неназвані суб'єкти, імовірно, українці, завдали удару з використанням ПЗРК по Ростовській області, хоча ISW не може самостійно підтвердити ці повідомлення.
  • Нещодавно російські війська просунулися вперед поблизу Сватового, Часового Яру та Авдіївки. 
  • Російські правоохоронні органи та служби безпеки продовжують співпрацювати з Міністерством оборони (МО) Росії з метою вербування обвинувачених у кримінальних злочинах до лав російської армії, ймовірно, в рамках криптомобілізації, що триває.

Теми: війнаДонецька областьISW
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