ISW: Наращивание темпов в Донецкой области может свидетельствовать о начале летнего наступления россиян

Российские войска наращивают темпы своих наступательных операций в Донецкой области, одновременно уменьшая интенсивность атак на севере Харьковской области. Это может свидетельствовать о подготовке к летнему наступлению, если не его начало.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Согласно оценке военных аналитиков, российские наступательные операции в Харьковской области имеют целью прежде всего зафиксировать и отвлечь украинские силы, чтобы дать возможность российским войскам активизироваться на других участках фронта.

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Российские войска увеличили интенсивность атак на направлении Торецк-Горловка в ночь на 18 июня и поддерживали относительно высокую интенсивность атак на этом участке с 19 по 22 июня, одержав несколько тактических побед на этом участке.

Российские войска в целом не проявляли активности на этом участке фронта в течение всего 2024 года, поэтому их активизация и интенсификация заслуживают внимания.

В противоположность этому, темп российских наступательных операций на севере Харьковской области резко снизился в последние дни, особенно по сравнению с серединой мая этого года.

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По оценкам ISW, российское командование давно считает, что наступательная операция в Харьковской области имела целью зафиксировать украинскую живую силу и дефицитные материальные средства вдоль северной границы, чтобы предоставить российским войскам возможность возобновить наступательные операции на других, более важных участках театра боевых действий, в частности, в Донецкой области.

Украинские источники подтвердили, что некоторые украинские силы передислоцировали подразделения на Харьковское направление из Донецкой области, поэтому российские войска могут использовать эту предполагаемую слабость украинских позиций для усиления атак, особенно на направлении Торецк-Горловка.

Кроме того, российские войска поддерживают высокую интенсивность обстрелов в направлении Часового Яра и вокруг Авдеевки после снижения темпов в Харьковской области, и могут вскоре усилить атаки в этом районе. Это зависит от того, определит ли российское командование ближайшие недели как благоприятное время для наступления на этих направлениях до того, как украинские войска передислоцируют резервы обратно в Донецкую область.

Украинские источники предупреждают, что Россия проведет летнее наступление, которое, вероятно, будет сосредоточено на востоке Украины, после наступления на севере, целью которого было растянуть ограниченные ресурсы Украины и недавняя активизация в Донецкой области может свидетельствовать о подготовке к такому летнему наступлению, если оно еще не началось.

Ключевые выводы ISW за 22 июня: