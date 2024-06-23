ISW: Наращивание темпов в Донецкой области может свидетельствовать о начале летнего наступления россиян
Российские войска наращивают темпы своих наступательных операций в Донецкой области, одновременно уменьшая интенсивность атак на севере Харьковской области. Это может свидетельствовать о подготовке к летнему наступлению, если не его начало.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Согласно оценке военных аналитиков, российские наступательные операции в Харьковской области имеют целью прежде всего зафиксировать и отвлечь украинские силы, чтобы дать возможность российским войскам активизироваться на других участках фронта.
Российские войска увеличили интенсивность атак на направлении Торецк-Горловка в ночь на 18 июня и поддерживали относительно высокую интенсивность атак на этом участке с 19 по 22 июня, одержав несколько тактических побед на этом участке.
Российские войска в целом не проявляли активности на этом участке фронта в течение всего 2024 года, поэтому их активизация и интенсификация заслуживают внимания.
В противоположность этому, темп российских наступательных операций на севере Харьковской области резко снизился в последние дни, особенно по сравнению с серединой мая этого года.
По оценкам ISW, российское командование давно считает, что наступательная операция в Харьковской области имела целью зафиксировать украинскую живую силу и дефицитные материальные средства вдоль северной границы, чтобы предоставить российским войскам возможность возобновить наступательные операции на других, более важных участках театра боевых действий, в частности, в Донецкой области.
Украинские источники подтвердили, что некоторые украинские силы передислоцировали подразделения на Харьковское направление из Донецкой области, поэтому российские войска могут использовать эту предполагаемую слабость украинских позиций для усиления атак, особенно на направлении Торецк-Горловка.
Кроме того, российские войска поддерживают высокую интенсивность обстрелов в направлении Часового Яра и вокруг Авдеевки после снижения темпов в Харьковской области, и могут вскоре усилить атаки в этом районе. Это зависит от того, определит ли российское командование ближайшие недели как благоприятное время для наступления на этих направлениях до того, как украинские войска передислоцируют резервы обратно в Донецкую область.
Украинские источники предупреждают, что Россия проведет летнее наступление, которое, вероятно, будет сосредоточено на востоке Украины, после наступления на севере, целью которого было растянуть ограниченные ресурсы Украины и недавняя активизация в Донецкой области может свидетельствовать о подготовке к такому летнему наступлению, если оно еще не началось.
Ключевые выводы ISW за 22 июня:
- Российские войска, похоже, наращивают темпы своих наступательных операций в Донецкой области, одновременно уменьшая количество обстрелов на севере Харьковской области - согласно оценке ISW, российские наступательные операции в Харьковской области имеют целью прежде всего зафиксировать и отвлечь украинские силы, чтобы позволить российским войскам активизироваться в других частях театра боевых действий.
- Политика США продолжает запрещать украинским войскам наносить удары по легитимным военным целям на российской территории в пределах досягаемости ЗРК "Himars".
- Российская противовоздушная оборона снизит эффективность украинских F-16, если США не позволят украинским войскам использовать ПТРК для уничтожения российских систем противовоздушной обороны на российской территории.
- Частичное устранение российского убежища уже имело чистый положительный эффект, подчеркивая мощный скрытый потенциал, которого может достичь более масштабное изменение политики.
- Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила 21 июня, что Нидерланды и еще одна неназванная страна поставят Украине систему противовоздушной обороны Patriot.
- Российское оппозиционное издание "Важные истории" сообщило о ряде изменений в руководстве Пятой службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, которая, как сообщается, специализируется на сборе разведывательной информации в России и странах бывшего Советского Союза.
- По сообщениям, западные страны предоставили Украине боеприпасов сербского производства на сумму около 800 миллионов евро (855,4 миллиона долларов), несмотря на постоянные усилия президента Сербии Александара Вучича, направленные на поиск баланса между Россией и Западом.
- Спутниковые снимки подтвердили, что украинские войска нанесли удар по меньшей мере по одному российскому учебному центру противовоздушной обороны в Краснодарском крае во время недавних ударов с 20 на 21 июня.
- Некоторые российские блогеры утверждают, что неназванные субъекты, предположительно, украинцы, нанесли удар с использованием ПЗРК по Ростовской области, хотя ISW не может самостоятельно подтвердить эти сообщения.
- Недавно российские войска продвинулись вперед вблизи Сватово, Часового Яра и Авдеевки.
- Российские правоохранительные органы и службы безопасности продолжают сотрудничать с Министерством обороны (МО) России с целью вербовки обвиняемых в уголовных преступлениях в ряды российской армии, вероятно, в рамках продолжающейся криптомобилизации.