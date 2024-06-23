Ракетна загроза: Повітряні сили повідомляли про "Калібри"
У ніч на неділю російські військові запустили крилаті ракети по території України, в частині областей була оголошена повітряна тривога.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: О 4.46 військові повідомили про крилату ракету типу "Калібр" з півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області.
О 4.55 крилаті ракети зафіксували у північно-західній частині Кіровоградщини, вони заходять у Черкаську область, вектор руху на Білу Церкву.
О 5.03 військові повідомили, що крилаті ракети заходять з Черкащини у Київську область, у напрямку Житомирщини.
О 5.12 крилаті ракети пролітали в Андрушівському районі Житомирської області у напрямку Фастова.
О 5.15 крилата ракета летіла на Васильків Київської області.
О 5.22 крилату ракету зафіксували у південній частині Хмельниччини, курс західний.
О 5.41 пролунав відбій загрози по областях.