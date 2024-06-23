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Ракетная угроза: Воздушные силы сообщали о "Калибрах" 

Алена ИвашкивВоскресенье, 23 июня 2024, 05:00
Ракетная угроза: Воздушные силы сообщали о Калибрах 

В ночь на воскресенье российские военные запустили крылатые ракеты по территории Украины, в части областей была объявлена воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 4.46 военные сообщили о крылатой ракете типа "Калибр" с юга через Николаевскую область в направлении Кировоградской области.

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В 4.55 крылатые ракеты зафиксировали в северо-западной части Кировоградщины, они заходят в Черкасскую область, вектор движения на Белую Церковь.

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В 5.03 военные сообщили, что крылатые ракеты заходят из Черкасской области в Киевскую область, в направлении Житомирщины.

В 5.12 крылатые ракеты пролетали в Андрушевском районе Житомирской области в направлении Фастова.

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В 5.15 крылатая ракета летела на Васильков Киевской области.

В 5.22 крылатую ракету зафиксировали в южной части Хмельницкой области, курс западный.

В 5.41 прозвучал отбой угрозы по областям.

Темы: ракетный ударвоздушная тревогавойна
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