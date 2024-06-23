КОВА: На Київщині працювала ППО
Неділя, 23 червня 2024, 05:19
У ніч на 23 червня у Києві та області під час повітряної тривоги пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.
Джерело: Суспільне, Київська обласна військова адміністрація
Деталі: У Києві було чутно вибухи.
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За інформацією місцевої влади у регіоні працюють сили ППО.
Доповнено: Міський голова Києва Віталій Кличко також повідомив, що у Києві чути вибухи. За його словами працюють сили ППО в області та в столиці.
Він попросив перебувати в укриттях.