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КОВА: На Київщині працювала ППО

Олена ІвашківНеділя, 23 червня 2024, 05:19
КОВА: На Київщині працювала ППО
фото: Getty Images

У ніч на 23 червня у Києві та області під час повітряної тривоги пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.

Джерело: Суспільне, Київська обласна військова адміністрація

Деталі: У Києві було чутно вибухи.

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За інформацією місцевої влади у регіоні працюють сили ППО.

Доповнено: Міський голова Києва Віталій Кличко також повідомив, що у Києві чути вибухи. За його словами працюють сили ППО в області та в столиці. 

Він попросив перебувати в укриттях.

Теми: ППОракетний ударвійна
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