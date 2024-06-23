КОВА: На Київщині працювала ППО

У ніч на 23 червня у Києві та області під час повітряної тривоги пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.

Джерело: Суспільне, Київська обласна військова адміністрація

Деталі: У Києві було чутно вибухи.

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За інформацією місцевої влади у регіоні працюють сили ППО.

Доповнено: Міський голова Києва Віталій Кличко також повідомив, що у Києві чути вибухи. За його словами працюють сили ППО в області та в столиці.

Він попросив перебувати в укриттях.